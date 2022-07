OFFICIEL - Igor Tudor nouvel entraineur de l’OM

Le Croate Igor Tudor vient d’être désigné en tant que nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille.

Comme pressenti depuis vendredi dernier, Igor Tudor a été intronisé en tant que nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille. Il y remplace Jorge Sampaoli, qui a quitté ses fonctions à la suite d’un accord à l’amiable avec la direction.

Le Croate a signé pour deux ans

L’ancien coach de Héllas Vérone a paraphé un deal de deux ans avec les vice-champions de France. Il va devoir poursuivre le travail de son prédécesseur et essayer de faire progresser l’équipe olympienne.

Sa tâche ne sera pas facile vu les conditions dans lesquelles il arrive. Et quid des moyens qu’il aura à sa disposition, sachant que c’est à cause d’un mercato trop lent que Sampaoli avait décidé de jeter l’éponge ? Appelé à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM va devoir afficher un visage compétitif et conquérant pour éviter de vivre les mêmes fiascos que lors des participations précédentes.

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 au poste d’entraîneur.✍️



Libre de tout contrat, le technicien croate 🇭🇷 s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/pWIguf360u pic.twitter.com/T2PAvrhiDI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2022

Tudor, le troisième coach croate de l’OM

Lors de sa dernière sortie médiatique, le président Pablo Longoria avait indiqué que le club cherchait un entraineur avec du caractère. Tudor possède cette caractéristique, si l’on en juge les nombreux témoignages qui se sont succédé ces derniers jours de la part de tous ceux qui l’ont connu. Il est aussi réputé pour faire durement travailler son équipe, et insister sur l’intensité et l’engagement en toutes circonstances.

Tudor ne sera pas le premier coach croate à s’occuper de l’OM. Auparavant, Tomislav Ivic et Josip Skoblar avaient également occupé ce prestigieux rôle.

Tudor, qui est déjà arrivé à Marseille, ne débarque pas seul. Il travaillera avec plusieurs de ses adjoints, dont l’ancien champion du monde italien Mauro Camoranesi.