OFFICIEL, Hervé Renard quitte l’Equipe de France féminine !

C’est officiel. Hervé Renard a annoncé qu’il quitte son poste de sélectionneur de l’Equipe de France féminine de football.

Nommé sélectionneur de l’Equipe de France féminine de football fin mars 2023 en remplacement de Corinne Diacre, qui a passé cinq ans et demi à la tête du staff technique, Hervé Renard vient d’annoncer son départ de la tête des Bleues. Il ne continuera pas après les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Hervé Renard a annoncé son départ

En fin de contrat cet été, Hervé Renard ne continuera pas la mission avec l’Equipe de France féminine de football. A l’occasion du tirage au sort des groupes du tournoi féminin de football des Jeux olympiques 2024 de Paris, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, du Maroc et de l’Arabie Saoudite a confirmé qu’il quitte son poste après lesdits Jeux, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août prochain.

« Pour être clair avec vous, j'ai annoncé à la Fédération que je ne continuerai pas. Cela ne gênera personne, surtout pas les filles, habituées à changer de coach dans leur club », a lancé le technicien français. Cette annonce n’est pas une grande surprise puisque les récents propos du président de la FFF, Philippe Diallo, dans les colonnes du Figaro, avaient laissé un pressentiment. « Hervé a un contrat qui s'arrête après les JO fin août 2024. (...) C'est son souhait d'aller au bout de sa mission et de ne pas la poursuivre », avait-il déclaré.

Renard veut décrocher une médaille aux JO Paris 2024

Après le tirage au sort des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Bleues affronteront la Colombie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. L’ancien sélectionneur de l’Angola envisage de faire mieux qu’une quatrième place (la meilleure performance des Bleues) avec l’Equipe de France féminine de football aux JO.

« L'objectif prioritaire est bien sûr de terminer premier de la poule. Quand on voit la qualité des équipes qui composent les autres groupes, ça s'annonce des JO très difficiles mais c'est le prix pour être couronné. (...) Pour moi, le plus important c'est le football féminin français, dont le meilleur résultat lors des Jeux olympiques, c'est quatrième. L'objectif c'est donc de ramener une médaille pour la France, et si on est capables et si on mérite d'aller chercher autre chose, on verra. Ce ne sera pas facile avec la pression du pays organisateur », a ajouté pour sa part, Hervé Renard.