OFFICIEL : Hansi Flick reste l'entraîneur du Bayern Munich

Actuel entraîneur du Bayern depuis le départ de Niko Kovac, Hansi Flick poursuivra son intérim au moins jusqu'à Noël.

Le va conserver Hansi Flick au moins jusqu'à la trêve hivernale.

Après le départ de Niko Kovac, Flick, âgé de 54 ans, a pris en charge l'équipe première avant de signer deux succès contre l'Olympiacos et le .

Et si un technicien de renom était attendu après la trêve internationale, le changement n'aura pas lieu à court terme, même si Flick avait décrit le Klassiker contre Dortmund comme "la ligne d'arrivée" de son mandat.



"Samedi dernier, Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic et moi-même avons annoncé publiquement que Hansi Flick est notre head-manager jusqu'à nouvel ordre", a déclaré le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. "Et comme nous ne voulons pas qu'on nous demande tous les samedis si Hansi sera notre entraîneur pour le prochain match, je vous dis que Hansi Flick assumera ses responsabilités au moins jusqu'à Noël, et potentiellement au-delà".



"[Flick a] un concept impressionnant d’entraînement et de tactique. Son comportement avec les joueurs est très bon et nous aimons son attitude agréable. Je vous le dis avec une conviction absolue : nous faisons confiance à Hansi Flick".



Ces dernières semaines, les noms de Pep Guardiola, Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri sont revenus dans la presse allemande, tout comme celui d'Arsène Wenger, mais le technicien français a été promu "responsable du développement du football" à la FIFA.