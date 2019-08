Officiel : Hakim Ziyech prolonge à l’Ajax Amsterdam jusqu'en 2022

Courtisé par plusieurs clubs en Europe, l'international marocain va rester à l'Ajax Amsterdam. Il a prolongé son contrat pour une saison de plus.

Hakim Ziyech ne fera pas le grand saut cet été. L' Amsterdam a marqué les esprits la saison dernière avec son magnifique parcours en qui a mené le club néerlandais jusqu'en demi-finale, stoppé par , et en remportant le doublé Coupe-championnat. Alors forcément le club néerlandais a connu une véritable saignée cet été perdant plusieurs cadres dont Matthijs De Ligt, Frenkie de Jong, mais aussi des joueurs importants comme Lass Schöne, et peut-être même Donny van de Beek.

Un autre élément offensif de l'Ajax Amsterdam était fortement courtisé en la personne d'Hakim Ziyech. Courtisé notamment par le mais surtout par le qu'il a refusé de rejoindre, l'international marocain va selon toute vraisemblance rester au moins une saison de plus chez les champions des . En effet, alors que le championnat néerlandais a déjà repris, Hakim Ziyech a décidé de prolonger son contrat au lendemain de la fermeture du marché des transferts en .

Auteur d’une grosse saison l'an dernier à l'image de son équipe, avec 21 buts et 24 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, Hakim Ziyech a prolongé son bail avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2022, ajoutant une saison de plus à son précédent bail. Arrivé en 2016 en provenance de Twente, l'international marocain ne voulait pas à tout prix quitter l'Ajax Amsterdam cet été et va donc continuer son histoire d'amour avec le club de la capitale néerlandaise.

"Garder Ziyech ? Il s'en ira quand un bon club se présentera. Cela va se produire, je pense, car il est sous les feux des projecteurs avec ce qu'il a accomplit en Ligue des champions par rapport à l'an dernier. De très grands clubs le surveillent. D'ailleurs, nous lui avons promis un bon transfert", avait ainsi déclaré Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax au début de l'été, confirmant le bon de sortie du Lion de l'Atlas.

De son côté, Hakim Ziyech avait avoué à Fox Sports qu'il partirait seulement pour un meilleur projet : "Je me sens chez moi ici et je joue beaucoup. Je pense que Séville est du même niveau que l'Ajax et je ne pars pas pour rien. Le bon club n’a pas encore fait d’offre, alors pour l’instant je reste fidèle à Ajax et je fais de mon mieux sur le terrain. Je pense que tout le monde s'entend très bien. C’est une excellente équipe. Nous nous amusons et vous ne devriez pas abandonner cela pour rien. Vous ne devriez pas partir juste pour partir, ce doit être quelque chose que vous approuvez entièrement. (...) Je ne quitterai pas l’Ajax avant d’avoir ce sentiment". Finalement Hakim Ziyech a tenu parole et va rester à l'Ajax.