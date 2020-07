OFFICIEL - Gabriel Martinelli prolonge à Arsenal

L’attaquant brésilien Gabriel Martinelli vient de parapher un nouveau contrat avec sa formation d’Arsenal.

La direction d’ vient de réaliser un joli coup en « sécurisant » son avant-centre brésilien Gabriel Martinelli. Ce dernier vient de parapher un nouveau contrat avec le club.

La durée exacte de ce bail n’a pas été divulguée. Il est juste précisé qu’il s’agit d’un « engagement à long terme ». L’ex-joueur d’Ituano va donc évoluer avec les Gunners pendant plusieurs années encore.

Martinelli est arrivé dans la capitale anglaise l'été dernier. Il a effectué 26 apparitions pour cette équipe et a marqué 10 buts. Le plus mémorable est celui qu’il a signé face à en janvier dernier et qui lui a notamment valu les compliments de Ronaldo « le Fenomeno ».

Martinelli (19 ans) est le troisième joueur d’Arsenal à rempiler en l’espace de quelques jours après son compatriote David Luiz et le jeune Bukayo Saka.