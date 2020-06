OFFICIEL - Franck Passi quitte Niort et aurait donné sa parole pour suivre Laurent Blanc

Niort (L2) annonce ce lundi le départ de son coach Franck Passi. Il aurait donné sa parole à Laurent Blanc pour l'accompagner dans un nouveau projet.

Dans un communiqué publié ce lundi, le Chamois Niortais confirme le départ de son entraîneur Franck Passi. L'ancien coach de l'OM et du LOSC était arrivé l'hiver dernier avec son adjoint Thomas Fernandez dans le but de maintenir le club. Mission accomplie puisque a terminé 18e de .

Blanc de retour dans un projet "très ambitieux" ?

"Le Chamois Niortais FC tient à vous informer que Franck PASSI ne renouvellera pas son bail aux Chamois Niortais pour cette nouvelle saison", écrit le club des Deux-Sèvres. Mais ce n'est pas tout, puisque dans ce même communiqué, Niort annonce que Franck Passi a d'ores-et-déjà donné son accord à Laurent Blanc pour le suivre dans un nouveau projet, qui reste cependant un mystère à l'heure actuelle.

"En effet, conformément à ce qui était prévu à son arrivée en Janvier 2020, il a donné sa parole à Laurent BLANC pour l’accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été. Nous avons essayé de le faire revenir sur cet engagement mais il n’ a pas souhaité renier sa promesse et c’est tout à son honneur. Nous remercions sincèrement Franck et son adjoint Thomas Fernandez pour leur implication et le travail effectué au cours des derniers mois."

"Le club va donc s’atteler à trouver un nouvel entraineur pour la Team Chamois", conclut Niort.

Rappelons que Laurent Blanc n'a plus entraîné d'équipe professionnelle depuis son départ du en 2016.