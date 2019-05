Mercato - Montpellier : Laurent Nicollin pousse Téji Savanier (Nîmes) à se prononcer

Montpellier lorgne bel et bien le milieu de terrain de Nîmes, Téji Savanier, comme l’a confirmé le président Laurent Nicollin.

Suspendu pour l’avant-dernière journée face à ce samedi, Téji Savanier (27 ans) pourra toujours se consoler en se disant qu’il a marqué la de son empreinte dès sa première saison dans l’élite française. Avec 12 offrandes distribuées à ses coéquipiers, le milieu de terrain de Nîmes pourrait obtenir le titre de meilleur passeur du championnat - même si Nicolas Pépé (11) et Angel Di Maria (10) peuvent encore le rattraper - et cela suscite logiquement la convoitise.

Et notamment celle de , son club formateur, qui souhaiterait le rapatrier cet été. Comme nous vous l’annoncions au mois d’avril, les dirigeants du MHSC ont coché son nom sur leur liste de cibles potentielles, malgré la concurrence d’autres écuries tricolores comme l’ . Un intérêt montpelliérain confirmé ce vendredi par le président Laurent Nicollin dans les colonnes de Midi Libre.

Savanier pour remplacer Skhiri ?

"C’est un joueur qui fait partie d’une liste en cas de départ d’Ellyes Skhiri. Cela ne pourra se faire que si Téji a envie de revenir dans son club formateur et qu’il le clame haut et fort. Si c’est le cas, on se mettra autour d’une table avec son agent. Mais il appartient à un club, Nîmes, et il faudra voir s’ils sont vendeurs. (...) Mais si Nîmes veut s’en séparer…" Montpellier sautera sur l’occasion !

Selon plusieurs sources, Skhiri devrait bien quitter le MHSC cet été, son nom circulant avec insistance en , notamment à la . Et même s’il ne possède pas les mêmes caractéristiques, Savanier semble avoir les qualités pour le remplacer. Problème, le milieu relayeur se trouve effectivement sous contrat avec le NO jusqu’en 2022. Et au vu de la concurrence sur son profil, Nicollin devra sans doute consentir à faire chauffer la carte bleue…