OFFICIEL - Fernando Torres prend sa retraite

Les années passent, et les légendes du ballon rond commencent à raccrocher les crampons. Cette fois-ci, c’est Fernando Torres, l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid et , qui a décidé de dire stop à 35 ans, après une dernière pige en première division japonaise, dans le club de Sagan Tosu. L’international espagnol l’a annoncé lui-même ce vendredi dans un court message publié sur ses réseaux sociaux.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu