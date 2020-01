OFFICIEL - Fernandinho prolonge à Manchester City (2021)

Arrivé en 2013 à Manchester City et en fin de contrat en juin prochain, le Brésilien a prolongé d'une année.

C'était dans les tuyaux depuis le début de la saison, c'est désormais officiel. Fernandinho, milieu de terrain de en fin de contrat en juin prochain, a prolongé celui-ci jusqu'en 2021. Âgé de 34 ans et arrivé au club en 2013, l'ancien joueur de Donetsk a paraphé sa prolongation ce mardi.

Apparu à 299 reprises toutes compétitions confondues sous le maillot des Skyblues, le Brésilien est l'un des piliers de l'équipe entraînée par Pep Guardiola. Dans le communiqué officiel, le principal intéressé a exprimé son bonheur de poursuivre l'aventure à Manchester City.

"J'ai apprécié chaque seconde de mon temps ici"

"C'est la meilleure nouvelle possible. Je veux profiter de cette occasion pour dire à quel point je suis reconnaissant envers mes coéquipiers et le personnel ici à City. Sans eux, cet accord ne serait pas possible, merci donc sincèrement à chacun d'entre eux. J'ai apprécié chaque seconde de mon temps ici. Je ne m'attendais pas à construire une relation aussi significative avec le Club et les fans, mais c'est arrivé, et je suis reconnaissant chaque jour", a-t-il déclaré, ému.

"Nos fans sont incroyables. Je suis tellement heureux de continuer à jouer pour eux un an de plus. Je ressens leur amour et leur passion et cela m'aide vraiment à rester motivé. Mon objectif est maintenant de m'assurer que nous continuons à réussir. Mon temps ici a été décoré de trophées, mais sous la direction de Pep, nous avons vraiment accéléré. Je veux que cela dure aussi longtemps que possible", a-t-il ajouté. Pour ajouter une à son palmarès, il faudra en effet attendre au moins un an de plus.