OFFICIEL - Erik Ten Hag snobe Tottenham et prolonge avec l’Ajax

Erik ten Hag a prolongé son contrat avec l’Ajax d’une saison, confirme le club ce vendredi.

L'entraîneur convoité par Tottenham Hotspur est parvenu à un accord sur un engagement jusqu'à juin 2023. Ten Hag a conclu un accord oral avec le club et n'a plus qu'à signer. La paperasse est en cours de préparation à ce stade. Le contrat précédent de Ten Hag expirait à l'été 2022.

"L'Ajax a conclu un accord avec Erik ten Hag pour la prolongation de son contrat qui courait auparavant jusqu'au 30 juin 2022, indique le club néerlandais dans un communiqué. Le nouvel accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et se terminera le 30 juin 2023."

La prolongation de son contrat est frappante, car Ten Hag a été considéré dans les médias anglais comme l'un des meilleurs candidats pour succéder à José Mourinho. Selon les rapports, l’entraîneur de 51 ans était ouvert à cette opportunité. Il préfère néanmoins continuer à travailler à l'Ajax. Tottenham, dirigé par Ryan Mason à titre intérimaire depuis la démission de Mourinho, semble donc devoir chercher plus loin un entraîneur pour la saison prochaine.

Après avoir arrêté de jouer au football, Ten Hag a travaillé pendant des années dans divers postes techniques successivement au FC Twente, au PSV, au Go Ahead Eagles, au Bayern Munich et au FC Utrecht. Il a été nommé à l'Ajax en décembre 2017 en tant que successeur du limogé Marcel Keizer. Lors de la saison 2018/19, il est devenu champion avec l'Ajax, a remporté la Coupe des Pays-Bas et a guidé l'équipe vers les demi-finales de la Ligue des champions.

Grâce à cette saison marquée de son empreinte, Ten Hag a été récompensé par le Rinus Michels Award, le prix décerné au meilleur entraîneur de l’Eredivisie. Trophée qu’il avait déjà remporté en 2016 alors qu'il officiait du côté du FC Utrecht. Au début de la saison 2019/20, Ten Hag et Ajax ont remporté le Johan Cruijff Shield. La saison s'est terminée prématurément, mais l'Ajax a terminé à la première place.

Cette saison, le club néerlandais a échoué en quarts de finale de la Ligue Europa mais a remporté la coupe aux dépens du Vitesse Ardem et est sur le point de s’offrir un nouveau titre de champion.