OFFICIEL - Eric Roy quitte le RC Lens

Nommé manager général du RC Lens en septembre 2017, Eric Roy quitte le club artésien.

Eric Roy quitte Lens, c'est désormais officiel.

L'ancien entraîneur de l'OGC Nice avait été nommé manager général du en septembre 2017, date du départ de l'historique et emblématique président Gervais Martel. Lens, qui a pour objectif la montée en , est en grande difficulté sportive depuis quelques semaines, les derniers résultats des Sang et Or ayant compliqué cette tâche. Le Racing, qui a déjà multiplié les changements dans son organigramme ces dernières années, a confirmé le départ de son manager général après une information parue dans le journal L'Equipe.

"Suite à l'information parue ce mercredi dans le journal L'Équipe, le Racing Club de Lens confirme qu'Éric Roy devrait quitter très prochainement son poste de manager sportif dans le cadre de la réorganisation en cours. Le Racing Club de Lens rappelle que cette réorganisation vise à assurer la pérennité du club sur le long terme", a indiqué le club dans un communiqué.

"Cet acte de gestion ne remet donc aucunement en cause les compétences et la qualité du travail d'Éric Roy depuis son arrivée au Club. Le Racing Club de Lens assure une nouvelle fois sa détermination de terminer la saison actuelle avec sérénité et conviction, et prépare d'ores et déjà la suivante avec l'ambition qui doit l'animer au quotidien. Les détails de la future organisation du secteur sportif seront communiqués en temps voulu", a conclu le RC Lens dans son communiqué officiel.

Lens, qui n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matches, est actuellement 6ème de à deux unités de la 5ème place, dernier ticket pour les barrages.