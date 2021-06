OFFICIEL - Eric Choupo-Moting rempile avec le Bayern Munich

Arrivé durant l’été au Bayern Munich, Choupo-Moting a convaincu les dirigeants bavarois de le prolonger pour deux saisons supplémentaires.

L’illustration utilisée par le Bayern Munich pour annoncer la prolongation d’Eric Choupo-Moting a de quoi faire sourire et pourra donner à manger aux détracteurs de l’international camerounais.

En mettant l’attaquant derrière les platines dans un cartoon pour annoncer sa prolongation de deux saisons supplémentaires, le Bayern a voulu mettre en avant ce qui faisait la force de l’ancien du PSG depuis douze mois : son sens du collectif et sa faculté à mettre l’ambiance dans le groupe. C’est déjà ce qui était ressorti de son passage en France.

Mais réduire Choupo-Moting à ce rôle d’ambianceur serait lui faire injure. Avec 9 buts en 1300 minutes, il a montré qu’il pouvait rendre de fiers services même dans un club comme le Bayern Munich. Ses deux buts contre le PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions en l’absence de Robert Lewandowski ont d’ailleurs été là pour le faire constater.

De quoi pousser les champions d’Allemagne à vouloir poursuivre l’aventure jusqu’en juin 2023 avec l’attaquant.

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes heureux que Maxim reste avec nous encore deux ans, explique le directeur sportif Hasan Salihamidzic sur le site du club. C'est un joueur très important pour nous, il a bien performé la saison dernière et a marqué beaucoup de buts. Maxim peut être utilisé dans plusieurs positions, a une très bonne technique, beaucoup d'expérience et il est dangereux devant le but. En plus de ses qualités sportives, Maxim est aussi important pour l'équipe en tant que personne. »

"Je suis fier d'être ici, réagit l'intéressé. Le FC Bayern est un club très spécial, numéro un en Allemagne, et l'un des meilleurs clubs du monde. Ma première année ici a été formidable, sur et en dehors du terrain, nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Je veux continuer à gagner avec l'équipe, j'aimerais désormais atteindre la finale de la Coupe à Berlin et gagner la Ligue des champions."