Le Real Madrid stoppe les négociations pour Mbappé

Le Real Madrid a mis fin à ses pourparlers avec le PSG au sujet de Kylian Mbappé. Le transfert ne se fera pas cet été.

A moins d’un improbable revirement de situation, Kylian Mbappé ne rejoindra pas les rangs du Real Madrid cet été. Faute d’accord trouvé entre les deux clubs, l’international tricolore va continuer son parcours avec le PSG au moins jusqu’à 2022 lorsque son contrat actuel arrivera à expiration.

Le Real ne voulait pas monter jusqu’à 200M€

Selon RMC Sport, et c'est une information que Goal est en mesure de confirmer, le Real Madrid aurait fait savoir ce mardi soir qu’il se retirait officiellement de la course à la signature de Mbappé. Au bout de plusieurs jours de négociations et des efforts fournis pour la finalisation du deal avec deux offres soumises, les responsables merengue n’ont pas jugé bon de surenchérir.

A moins que ça ne soit une stratégie pour faire craquer la direction parisienne durant les dernières heures du mercato, il semblerait donc bien que le dossier soit définitivement clos. De quoi ravir les supporters franciliens, qui vont pouvoir voir Mbappé, Neymar et Messi évoluer ensemble pendant au moins une année.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, la semaine dernière, le PSG a fait savoir que Mbappé ne quittera le club que si les conditions demandées sont remplies. La dernière proposition du Real ayant atteint les 180M€ (bonus compris), on peut imaginer qu’ils étaient vendeurs s’il y a eu 200M€ sur la table. Un prix jugé donc trop conséquent par la Casa Blanca.

Mbappé doit passer à autre chose

Reste maintenant à savoir les répercussions de cette saga sur le mental de Mbappé. Ce n’est un secret pour personne que le prodige Bondynois voulait partir et rejoindre le club de ses rêves. La porte lui a été fermée et il va devoir se reconcentrer sur ses responsabilités envers Paris. Jusque-là, depuis l’entame de la saison, il a montré que les questions relatives à son avenir n’impactait pas ses performances. Saura-t-il rester continuer sur la même voie ?

Pour Paris, le choix de conserver Mbappé devrait aussi avoir une incidence sur les finances du club. Quoi que Nasser Al-Khelaifi en dise, c’est une belle entrée d’argent à laquelle le club a choisi de dire non. Et à moins qu’il ne réussisse à convaincre son protégé à rempiler au cours de la saison, il aura à le céder gratuitement l’année prochaine. A la perte sportive s’ajoutera dans ce cas un grand déficit économique.