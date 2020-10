OFFICIEL - Edinson Cavani signe à Manchester United

L’ancien parisien Edinson Cavani vient de renforcer les rangs de Manchester United.

Comme annoncé depuis quelques temps, Edinson Cavani s’est engagé en faveur de . Le club anglais a finalisé cette arrivée à quelques heures seulement de la fermeture du mercato.

Libre de tout engagement depuis qu’il a quitté le PSG en juin dernier, El Matador n’aura rien couté aux Red Devils en terme d’indemnité de transfert. En revanche, il y a eu un gros effort fait pour répondre à ses exigences pour le salaire. L’Uruguayen touchera 10.9M€ par an, plus 2M€ de potentiels bonus. Un contrat d’un an lui a été offert plus une autre saison en option.

Cavani devrait être l’attaquant numéro 1 de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. Ce dernier n’avait pas de véritable avant-centre à sa disposition. La saison dernière c’est Anthony Martial qui occupait ce poste.

🐂 El Matador has arrived.



Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! 🏟#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

Cavani de retour au Parc dès le 20 octobre

Cavani s’engage avec MU, mais il devrait retourner au Parc dès le 20 octobre prochain. Les Red Devils rendront visite aux champions de à l’occasion de la 1e journée de Ligue des Champions.

Avant de parapher son contrat avec les Red Devils, Cavani a tenu ce lundi à poster un message sur les réseaux sociaux dans lequel il remerciait les fans franciliens pour le soutien et l’amour qu’ils lui ont manifestés durant ses sept années passées à Paris.