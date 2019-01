Officiel - Dortmund et Chelsea sont tombés d'accord pour Christian Pulisic : un transfert à 64 millions d'euros !

L'international américain rejoindra les Blues pour la saison 2019-2020. Le joueur restera en prêt jusqu'à la fin de l'année au Borussia.

Dès le deuxième jour du mercato hivernal 2019, Chelsea attaque fort. Les Blues tout comme Dortmund ont officialisé le transfert de Christian Pulisic, le jeune ailier de 20 ans. Le montant de l'opération s'élève à 64 millions d'euros pour l'international américain qui rejoindra le club londonien lors du prochain exercice. En effet, le BVB gardera le joueur jusqu'à la fin de la saison, sous la forme d'un prêt.

@cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!



Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.



Alle Infos https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA L'article continue ci-dessous — Borussia Dortmund (@BVB) 2 janvier 2019

Des débuts en pro à l'âge de 17 ans

Repéré en 2015 dans le centre de formation américain de Pennsylvania Classics, Christain Pulisic avait démarré très jeune du côté du Borussia, à seulement 17 ans, en Bundesliga. Rapidement sa maturité et son aisance technique lui ont permis de se faire un nom en Bundesliga et de devenir un cadre de la sélection nationale, où il compte 23 apparitions pour neuf buts. À ne pas rater Avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : l'équipe-type européenne de la première partie de saison 2018-2019

Ozil, Isco et les 10 joueurs qui peuvent changer de clubs en janvier

Espagne - Wesley Sneijder : "Le supporter moyen du Real Madrid ne sait rien du football néerlandais et de l'Ajax"

Arsenal, Unai Emery voulait Mohamed Salah au PSG

Moins impliqué cette saison, avec trois buts et quatre passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues, le natif d'Hershey a vu Jadon Sancho éclore à son poste et de manière globale une équipe très solide quand il n'était pas présent, pour des soucis musculaires ou sur décision de Lucien Favre qui le mettait sur le banc.

Alors qu'il lui restait 18 mois de contrat avec le Borussia Dortmund, Chelsea a profité de cette opportunité pour sauter sur l'occasion et s'offrir l'un des talents les plus reconnus du football mondial. Plus qu'un pari sur l'avenir, les Blues peuvent nourrir de beaux esoirs en recrutant Pulisic à seulement 20 ans.