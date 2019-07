Officiel - Domagoj Bradaric s'engage pour cinq ans avec le LOSC

Le club nordiste a annoncé ce vendredi la signature de l'international espoir croate de l'Hadjuk Split jusqu'en 2024.

En quête d'un renfort défensif supplémentaire, le LOSC a obtenu la signature de Domagoj Bradaric pour les cinq prochaines saisons. L'arrière gauche de 19 ans arrive en provenance de l'Hadjuk Split, son club formateur.

Le montant du transfert est estimé à sept millions d'euros (+ 1,5 millions d'euros de bonus et 10% à la revente sur une future transaction).

Il a notament disputé le dernier Euro Espoirs en et a notamment affronté l'Équipe de en phase de groupe. Bradaric portera le numéro 29 avec l'équipe nordiste, qui a terminé 2e de la saison dernière.

C'est signé ! L'espoir croate, Domagoj Bradaric est Lillois https://t.co/sGOAsurZ12 — LOSC (@losclive) July 19, 2019

Sur le site officiel du LOSC, le nouveau renfort a livré ses premiers mots après la signature de son contrat. "Mon premier sentiment ? Je suis vraiment content d’être ici. Tout le monde m’a très bien accueilli. Le LOSC est un club avec beaucoup d’ambition, qui va jouer la Champions League. Je suis heureux d’en faire partie et de pouvoir aider l’équipe."

"Mon profil ? Je suis un défenseur latéral gauche assez offensif. Je viens d’arriver, je ne connais pas encore la ville de , mais j’ai entendu qu’elle était très jolie. Mes ambitions ici ? Obtenir le meilleur classement possible en et aussi aller le plus loin que l’on pourra en Champions League."