OFFICIEL - Dean Smith limogé par Aston Villa

Dean Smith a été limogé de son poste de manager d'Aston Villa après avoir subi cinq défaites successives en Premier League. L'homme de 50 ans, qui a été un supporter d'enfance des Villans, a mené le club à la promotion dans l'échelon supérieur en 2018-19 et a supervisé une étonnante poussée pour le maintien la saison dernière.

Départs, arrivées... Quel mercato pour Xavi au FC Barcelone ?​

On attendait beaucoup de cette saison, malgré le départ de Jack Grealish contre une somme record, mais Villa a glissé à deux points de la zone de relégation. Le PDG du club, Christian Purslow, s'est confié pour le site officiel de Villa, n'oubliant pas le bon travail effectué par son désormais ex-entraîneur.

L'article continue ci-dessous

"Il a représenté le club avec distinction et dignité"

"Lorsque Dean nous a rejoint en octobre 2018, notre équipe luttait vraiment en Championship. Il a immédiatement transformé l'atmosphère et les performances et a réussi le succès ultime de ramener Villa en Premier League au cours de la même saison un exploit rare. Il a ensuite assuré notre place en Premier League après une campagne difficile et nous a emmenés à une finale de Cup à Wembley", a noté le PDG d'Aston Villa, néanmoins insatisfait par la dynamique actuelle du club anglais.

"Cependant, après un bon début de saison, cette année nous n'avons pas vu l'amélioration continue des résultats, des performances et de la position en Premier League que nous recherchions tous. Pour cette raison, nous avons décidé de faire un changement maintenant pour laisser le temps à un nouvel entraîneur principal d'avoir un impact. Le conseil d'administration tient à remercier sincèrement Dean pour ses nombreuses et excellentes réalisations, sur et en dehors du terrain, pendant cette période".

"Tout le monde sait ce qu'Aston Villa représente pour Dean et sa famille. Il a représenté le club avec distinction et dignité - apprécié et respecté par tous ceux qui sont associés à Aston Villa - notre personnel, nos joueurs et nos supporters. Nous lui souhaitons le meilleur". Au total, Smith sera resté 139 matchs à la tête du club.