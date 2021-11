Départs, arrivées... Quel mercato pour Xavi au FC Barcelone ?

Xavi Hernandez revient au Camp Nou en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone pour prendre en charge une équipe dont les capitaines sont Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto et Marc-André Ter Stegen, qui étaient tous ses anciens coéquipiers.

L'entraîneur espagnol n'a pas caché qu'il suit le FC Barcelone depuis l'étranger depuis son départ du club en 2015 et, au fil des années, il a exprimé son opinion sur certains joueurs à travers différents médias.

Interrogeons-nous sur les potentielels arrivées et départs prévus sous la houlette de Xavi, en janvier prochain.

Départs potentiels

Xavi fan de Riqui Puig

"La vérité est que c'est un garçon qui respire le talent et joue simplement", a déclaré Xavi à Mundo Deportivo en 2018. "Il a de la confiance en lui, de la personnalité, il ne se cache pas et demande le ballon. Je suis très heureux parce que quand je le vois jouer, on peut voir un [joueur] total de l'école de Barcelone, quelque chose que nous aimons tant. D'une certaine manière, il nous ramène à la mémoire ce football que nous avons connu il y a des années à l'académie de Barcelone. Cet ADN qui est si particulier à notre jeu et qui est si complexe à trouver chez des joueurs spécifiques. Et Riqui l'a." Un départ ne semble donc pas envisagé pour le jeune Puig.

Newcastle appelle Coutinho

Le Brésilien a refusé d'entrer en jeu lors du nul face au Celta Vigo et le divorce semble consommé avec le Barça, lui qui a coûté une fortune depuis son arrivée en provenance de Liverpool. On voit mal Xavi supporter ses caprices très longtemps. Un départ vers Newcastle semble très indiqué cet hiver.

Umtiti en danger

Très souvent blessé et rarement utilisé, le Français Samuel Umtiti devrait être cédé par le Barça dès que Xavi aura pris ses marques afin de libérer de la masse salariale en vue d'éventuelles recrues.

Arrivées probables

Un attaquant en approche

Le Barça cherche un attaquant pour pallier à la longue convalescence (au moins trois mois) de sa recrue estivale Sergio Aguero, qui souffre de problèmes cardiaques. Aux dernières nouvelles, le club Blaugrana aurait jeté son dévolu sur Cedric Bakambu, très proligique depuis son arrivée en Chinese Super League, au Beijing Guoan. L'ancien joueur de Villarreal sera libre au premier janvier prochain. Un détail important pour un Barça toujours aussi désargenté.

Un recrutement offensif

Joan Laporta, président du Barça, a promis trois crecrues pour cet hiver et on peut s'attendre légitimement à une nouvelle offensive barcelonaise sur Dani Olmo. Selon Mundo Deportivo, le Barça n'a pas abandonné l'idée de recruter le milieu offensif du RB Leipzig et devrait le relancer en janvier prochain.

Sterling visé

La presse locale a aussi évoqué il y a quelques jours la possible arrivée de Raheem Sterling, moins en vue avec Manchester City cette saison et peu utilisé par Pep Guardiola, pour renforcer les options offensives d'un Barça peu satisfaisant depuis l'entame. Sterling, un joueur qui ne déplairait certainement pas à Xavi, lequel a un immense chantier en face de lui. Un chantier qui commence sur les sentiers du mercato,