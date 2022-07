Officiel : Corentin Tolisso de retour à Lyon

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce vendredi matin le retour à la maison d'un autre enfant chéri du club, quelques jours après Lacazette.

Cette fois, c'est officiel. Annoncé sur le retour vers son club formateur, Corentin Tolisso évoluera bien à Lyon la saison prochaine.

Lyonnais jusqu'en 2027

Le club a en effet annoncé la nouvelle ce vendredi matin sur son compte Twitter dans une vidéo montrant de nombreux supporters espérant la venue de l'international tricolore.

Voeu exaucé puisque l'intéressé s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Gones, soit jusqu'en juin 2027.

En fin de contrat avec cinq saisons passées sous le maillot du Bayern Munich, le champion du monde débarque libre dans la capitale des Gaules.

En Bavière, l'ancien enfant terrible a notamment remporté cinq Bundesliga et une Ligue des champions au fil d'un passage malheureusement tronqué par de trop nombreuses blessures.

Après Lacazette, un deuxième retour aux sources

A 27 ans, le voilà qui revient donc se relancer dans un club qu'il connaît par coeur pour y avoir effectué sa formation avant d'y découvrir le plus haut niveau.

Sur les bords du Rhône, Tolisso retrouvera un autre visage bien connu puisqu'Alexandre Lacazette a également fait le choix de retrouver le club de ses débuts ces derniers jours.

"C'est quelque chose de bien pour moi, pour un objectif personnel aussi, qui est d'aller à la Coupe du monde", a-t-il assuré lors de sa présentation.

"J’en ai énormément parlé avec mes agents et ma famille. On s’est dit que c’était la meilleure décision pour moi. L’OL, c’est le bon club pour que je puisse retrouver l’équipe de France et aller à la Coupe du monde cet hiver."

L'article continue ci-dessous

Un choix également motivé par la perspective de retrouver d'anciens coéquipiers, à commencer par Lacazette : "J’ai beaucoup parlé avec Alex. Je pense qu’il ne m’a jamais autant écrit en un mois que les cinq dernières années", a-t-il plaisanté.

"J’ai aussi beaucoup parlé avec Antho (Lopes) qui voulait que je revienne. Le retour d’Alex a joué un rôle, c’est vraiment un ami, hors du football. On est resté en contact. Le fait qu’il revienne et qu’on ait fait des belles choses avec l’OL ensemble, ça a été un atout en plus dans mon choix."