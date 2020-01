Officiel - Carrasco de retour à l'Atlético

L'international belge est de retour à l'Atlético Madrid, deux ans après son départ pour la Chine et le Dalian Yifang.

Yannick Carrasco est de retour en Europe après deux ans passés en , au Dalian Yifang. L'international belge s'est en effet engagé avec son ancien club de l' dans le cadre d'un prêt.

Le joueur de 26 ans a déjà évolué deux saisons et demi dans la capitale espagnole entre l'été 2015 et janvier 2018. Un passage lors duquel il a inscrit 23 buts en 124 matches, dont un en finale de en 2016. Un retour en Europe été déjà évoqué depuis un moment, avec et la parmi les premières destinations citées pour l'ancien monégasque.

"Yannick Carrasco est un nouveau joueur de l'Atlético Madrid après que notre club et le Dalian Yifang aient trouvé un accord pour un prêt jusqu'à la fin de la saison, ont fait savoir les Colchoneros dans un communiqué. L'attaquant a passé sa visite médicale à la Clinica Universidad de Navarra.

"(...) Un joueur habile, rapide et talentueux qui connaît notre équipe est de retour à l'Atléti. Il peut dribbler, marquer et mettre en valeur ses coéquipiers, ce qui fait de lui une menace à l'intérieur comme à l'extérieur de la surface de réparation."

Et pour son premier match avec les Colchoneros, quoi de mieux que le derby madrilène, programmé ce samedi (16h) ?