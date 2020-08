OFFICIEL - Brandon Williams (Manchester United) prolonge jusqu'en 2024

Formé à Manchester United et lancé cette saison par Ole Gunnar Solskjaer, le défenseur a officiellement été récompensé de ses bonnes performances.

Brandon Williams a signé un nouveau contrat avec , qui le maintiendra au club jusqu'en juin 2024, avec la possibilité de le prolonger d'un an. L'arrière latéral a fait ses débuts en équipe première en octobre en et a depuis fait 33 apparitions pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer cette saison. Le joueur de 19 ans n'a reçu son contrat précédent qu'en octobre 2019, qui devait durer jusqu'en 2022, mais ses performances ce trimestre l'ont récompensé par un nouveau contrat amélioré.

"La signature de ce contrat est un autre moment vraiment fier pour moi et ma famille. Ayant été à Manchester United depuis l’âge de sept ans, c’est vraiment un rêve devenu réalité de jouer dans l'équipe première" , a déclaré Williams, heureux de parapher ce nouveau bail.

"Nous avons hâte de le voir évoluer au cours des saisons à venir"

"Il a fallu énormément de travail acharné pour atteindre ce stade et cela a été vraiment spécial pour moi de percer dans l'équipe. J’ai beaucoup appris tout au long de la saison du manager, de son staff d’entraîneurs et de mes coéquipiers et je veux rendre hommage à leur confiance. Je sais que tout le monde au club travaille très dur chaque jour pour réussir dans les années à venir et je suis vraiment ravi d'en faire partie", a ajouté le jeune défenseur.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Solskjaer, qui a donné du temps de jeu à 12 diplômés de l'académie cette saison alors qu'il cherche à promouvoir la jeunesse, a été impressionné par l'éthique de travail et la contribution de Williams lors de la difficile campagne 2019-2020.



Neymar : "Je crois que je vis mon meilleur moment à Paris"

"Brandon a connu une excellente première saison, nous sommes donc ravis qu'il ait signé un nouveau contrat. Ce nouvel accord est un véritable témoignage de son travail acharné et des progrès qu'il a réalisés depuis ses débuts" , a déclaré Solskjaer.

"Brandon n'a jamais regardé en arrière après avoir quitté l'académie et avoir parcouru tout le système, il comprend ce que signifie jouer pour Manchester United. Il possède tous les attributs nécessaires pour faire partie de cette jeune équipe passionnante. Il continuera à apprendre chaque jour à l'entraînement et nous avons hâte de le voir évoluer au cours des saisons à venir" , s'est ensuite félicité le Norvégien. Plus que jamais, la jeunesse prend le pouvoir chez les Red Devils.