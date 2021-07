Officiel - Boubakary Soumaré rejoint Leicester

Lille a annoncé ce vendredi le départ de son milieu de terrain Boubakary Soumaré, qui s'engage avec Leicester et va donc découvrir la Premier League.

Cette fois c'est fait, Boubakary Soumaré va découvrir la Premier League. Convoité depuis un moment par les Foxes de Leicester, le jeune milieu de terrain lillois s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le récent cinquième du championnat anglais.

"Le Français de 22 ans a signé un contrat de cinq ans et rejoindra ses nouveaux coéquipiers des Foxes pour le début de la pré-saison plus tard ce mois-ci", a écrit le club entraîné par Brendan Rodgers dans un communiqué.

"Il a fait 40 apparitions toutes compétitions confondues pour Lille la saison dernière, dont huit en UEFA Europa League, et a aidé les Dogues à remporter le titre de champion de France, devançant le Paris Saint-Germain d'un point."

Le joueur s'est également exprimé auprès du site internet de son nouveau club, évoquant son plaisir de rallier l'Angleterre : "Je suis vraiment fier de venir en Premier League et dans un grand club comme Leicester, a-t-il assuré. Cela va vraiment m'aider à développer mon jeu et à progresser en tant que joueur, donc je pense que c'est la bonne étape pour moi.

"Leicester est un club très ambitieux. Quand ils m'ont parlé de leurs projets et de ce qu'ils attendaient de moi, j'ai tout de suite su que je voulais venir. Je suis vraiment très fier et honoré d'être ici et je vais tout donner pour l'équipe et le club afin de rendre tout le monde heureux."

L'article continue ci-dessous

Formé au sein des équipes jeunes du PSG, Soumaré avaut ensuite rejoint Lille en 2017 avant d'y faire ses débuts en professionnels. Désormais âgé de 22 ans, il compte 112 apparitions avec les Dogues pour un petit but et trois passes décisives.

"À aujourd’hui 22 ans, l’international Espoirs a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en s’envolant pour la Premier League. Il s’est engagé avec le Leicester City FC, cinquième du dernier championnat anglais et qualifié pour la prochaine UEFA Europa League.

🔴 Le LOSC, le @LCFC et Boubakary Soumaré ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain lillois qui rejoint ainsi officiellement ce jour les Foxes et la Premier League.



Lire le communiqué 🔽 — LOSC (@losclive) July 2, 2021

"Le LOSC remercie Boubakary Soumaré pour ses performances sous le maillot lillois et lui souhaite d’exprimer tout son talent outre-Manche", a de son côté notamment écrit le club du Nord, qui voit donc partir l'un de ses jeunes talents.