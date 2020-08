OFFICIEL - Boubakar Kouyaté (Troyes) à Metz jusqu'en 2024

Auteur d'une saison 2019-20 de très haute facture sous les couleurs troyennes, Boubakar Kouyaté va découvrir l'élite du football français. Auteur de 7 buts en 31 rencontres de disputées avec l'Estac la saison dernière, le défenseur central de 23 ans s'est officiellement engagé en faveur du , ce mardi.

Une opération de l'ordre de 3 millions d'euros

Les Grenats, qui ont dépensé trois millions d'euros pour s'attacher les services du Malien, se sont félicités d'accueillir leur nouvelle recrue jusqu'en juin 2024. "À quelques jours de son premier match officiel de la saison 2020-2021, le FC Metz continue de se renforcer ! En provenance de l’ESTAC, le défenseur central Boubakar Kouyaté s’est engagé en faveur des Grenats pour les quatre prochaines saisons, et sera donc lié au Club jusqu’en juin 2024", peut-on lire sur le communiqué officiel du club.

Fraîchement présenté sur les bords de la Moselle, le nouveau numéro 23 messin n'a pas caché sa satisfaction. "C’est avec un grand plaisir que je rejoins le FC Metz. C’est vraiment un bon club de et je suis persuadé que mon arrivée en Moselle me permettra de continuer encore à progresser. Avant de venir ici, j’ai échangé avec Mamadou (Fofana) et j’ai eu que de bons échos", a-t-il déclaré. Chez les Grenats, son objectif sera bien entendu d'aider le club à se maintenir, mais aussi de continuer sa progression.