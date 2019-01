Officiel - Benjamin Pavard rejoindra le Bayern Munich à la fin de la saison

C'est l'information essentielle de ce mercredi matin : Benjamin Pavard sera un joueur du Bayern Munich la saison prochaine. Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du club munichois, a annoncé le transfert. Le défenseur français, champion du monde 2018 avec les Bleus, rejoindra les Bavarois à la fin de la saison afin de s'engager pour cinq ans.

@Brazzo: "I can confirm that Benjamin Pavard will join us on a five-year deal from 1st July 2019." pic.twitter.com/jiJo1E4wsG