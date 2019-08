OFFICIEL - Bayern Munich : Lewandowski prolonge son contrat jusqu'en 2023 !

Le Bayern Munich a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat de son buteur, Robert Lewandowski, jusqu'en 2023.

Arrivé au en 2014 en provenance du , Robert Lewandowski a rempilé. Le Bayern a en effet annoncé que le buteur polonais avait prolongé son contrat jusqu'en 2023, ce jeudi.

C'est un gros coup - peut-être le plus gros de l'été - pour le Bayern, tant l'impact de Lewandowski est évident dans les résultats du champion d' depuis quelques années. Joueur le plus prolifique du club, le Polonais continue d'afficher un rendement très impressionnant, du haut de ses 31 ans.

Malgré de multiples rumeurs de départ durant son aventure bavaroise, Lewandowski est resté fidèle à l'écurie allemande, alors que son nom est notamment revenu du côté du il y a quelques années.

L'article continue ci-dessous

En cinq saisons, Lewandowski a inscrit près de 200 buts avec le Bayern en moins de 250 matches toutes compétitions confondues. Son efficacité, sa mentalité, son professionnalisme et sa régularité en font la figure incontournable du club, qui plus est avec les départs conjugués de ses deux compères d'attaque, Franck Ribéry et Arjen Robben.