OFFICIEL - Baptiste Santamaria nouvelle recrue du Stade Rennais

Après une année passée à Fribourg en Allemagne, Baptiste Santamaria est de retour en France. Il s'est engagé au Stade Rennais jusqu'en 2015 ce mardi.

Une année en Allemagne, et puis s'en va ! Ou plutôt, revient. Parti du SCO d'Angers pour rejoindre Fribourg en septembre 2020, le milieu de terrain Baptiste Santamaria est de retour en France. Le joueur âgé de 26 s'est officiellement engagé jusqu'en 2025 en faveur du Stade Rennais, comme l'a annoncé le club ce mardi.

"Le Stade Rennais F.C. et le SC Fribourg ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain français. Il s’est engagé avec les Rouge et Noir pour quatre saisons. À 26 ans, l’ancien joueur de Tours et Angers va retrouver la Ligue 1 Uber Eats", peut-on lire sur le communiqué officiel publié par le club français ce midi.

Une ancienne valeur sûre de la Ligue 1

Avant son départ pour Fribourg, pensionnaire de Bundesliga, Baptiste Santamaria s'était imposé comme une valeur sûre de la Ligue 1 sous les couleurs du SCO d'Angers. En Allemagne, il s'était imposé avec facilité, disputant 31 matches la saison dernière, pour un but marqué. À Rennes, il arrive dans un secteur bien fourni.

En effet, l'équipe entraînée par Bruno Génésio dispose déjà de plusieurs profils intéressants au milieu de terrain, malgré le départ de Steven N'Zonzi au terme de la saison dernière. Benjamin Bourigeaud, Jonas Martin, Lesley Ugochukwu et surtout Eduardo Camavinga figurent parmi les alternives à la disposition de l'entraîneur.

Eduardo Camavinga, justement, est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. Alors qu'il est notamment courtisé par le Paris Saint-Germain, le transfert du jeune espoir français pourrait-il être facilité par le recrutement de Baptisme Santamaria ? Selon L'Equipe, Rennes demanderait 30 millions d'euros pour laisser partir son crack et le joueur ne serait pas insensible à un transfert vers le Paris Saint-Germain dès cet été, lui qui ne dispose plus que d'une année de contrat chez les Rouge et Noir.