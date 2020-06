OFFICIEL - Baptiste Reynet rejoint le Nîmes Olympique

Baptiste Reynet gardera les cages du Nîmes Olympique la saison prochaine. Le gardien de 29 ans quitte où il était arrivé à l'été 2018.

Comme pressenti, il s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec Nîmes, qui cherchait un remplaçant à Paul Bernardoni, de retour à avant d'être transféré à Angers en tout début de mercato.

Pour succéder à Baptiste Reynet, Toulouse aurait jeté son dévolu sur le gardien nantais Maxime Dupé, prêté à (L2) la saison dernière.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Baptiste Reynet.



Il rejoint le NO avec une forte expérience du milieu professionnel puisqu'il totalise à ce jour près de 300 matches dans le haut niveau à , Lorient et Toulouse. pic.twitter.com/cDeRzTmd62