OFFICIEL - Bakambu signe à l’OM

L’Olympique de Marseille vient de frapper un gros coup sur le marché des transferts. Le club phocéen a accueilli dans son effectif l’avant-centre congolais Cédric Bakambu. Pour cette acquisition, il n’a pas eu à verser la moindre indemnité de transfert. L’ancien joueur de Sochaux étant libre depuis qu’il a résilié son bail avec l’équipe chinoise de Beijing Guoan.

Après avoir satisfait à sa visite médicale, Bakambu a paraphé un deal de deux ans et demi avec l’actuel second de la Ligue 1. Il y portera le maillot floqué du numéro 13.

Une recrue de choix pour l'OM

Pour Marseille, il s’agit indiscutablement d’une excellente pioche. Certes, Bakambu n’a plus évolué dans un grand championnat européen depuis trois ans, mais ça reste un élément de qualité. Dernièrement, le FC Barcelone avait tenté de le recruter.

Du côté du Vélodrome, il offrira une solution supplémentaire en attaque à Jorge Sampaoli. Et elle ne sera certainement pas de trop, vu la petite forme qu’affiche Arkadiusz Milik depuis le début de la saison. Le coach argentin voulait ce renfort depuis plusieurs mois déjà.

Bakambu connait la Ligue 1 puisqu’il y a évolué pendant quatre saisons entre 2010 et 2014. Il y compte 94 apparitions et 18 buts. Durant sa carrière, le natif d’Ivry-sur-Seine a aussi porté les couleurs de Bursaspor (Turquie) et Villarreal (Espagne).