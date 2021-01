OFFICIEL - Arsenal accueille Rekik

Arsenal vient de mettre la main sur le talentueux défenseur tunisien de l'Hertha Berlin, Omar Rekik.

Le club anglais d' vient de finaliser la signature d'Omar Rekik de .

Le joueur de 19 ans rejoindra l'équipe des moins de 23 ans des Gunners après avoir signé un contrat professionnel avec le club.

L'international tunisien des moins de 21 ans n'a pas encore fait ses débuts chez les seniors, ayant joué régulièrement dans le quatrième niveau du football allemand avec le Hertha Berlin II cette saison.

"Omar Rekik a signé un contrat professionnel avec nous et rejoint notre équipe des moins de 23 ans", indique un communiqué sur le site Web d'Arsenal. "Le joueur de 19 ans nous a rejoint en provenance de la et du Hertha Berlin. Omar est un arrière central et qui peut aussi évoluer sur les deux côtés. Omar est né aux et il a joué au niveau international au niveau des jeunes pour la et les Pays-Bas. Durant son évolution, il a également passé du temps à , , Eindhoven et Marseille."

"Tout le monde à Arsenal souhaite la bienvenue à Omar au club et nous sommes impatients de l'appuyer dans son développement continu. Ce contrat est soumis à l'achèvement des processus réglementaires", ajoutait la note des Gunners.

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a confirmé jeudi que l'arrivée du défenseur serait annoncée sous peu, indiquant aux journalistes lors d'une conférence de presse: "C'est un jeune talent que nous suivons depuis un moment et que nous pensons avoir un très bel avenir."

Rekik est la première recrue de l'équipe du Nord de Londres en ce mercato d'hiver.