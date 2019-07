OFFICIEL - Arjen Robben annonce sa retraite

Légende du Bayern Munich et de la sélection des Pays-Bas, Arjen Robben, 35 ans, a officiellement annoncé avoir fait le choix de prendre sa retraite.

"La retraite ? C'est une option mais je ne sais pas si elle va se réaliser. Il est déjà tard pour prendre une décision mais je devais d'abord me battre contre ma blessure (...) Ce n'est pas évident de prendre une décision. La plus facile serait de dire ''j'arrête'', mais si vous voulez continuer à jouer, vous devez trouver un endroit où tout correspond, non seulement du point de vue footballistique mais aussi de ma famille", avait déclaré Arjen Robben, le 14 mai dernier, alors que ce dernier vivait ses derniers instants au , après dix années de bons et loyaux services.

Quelques semaines plus tard, alors que l'ailier néerlandais a remporté un neuvième titre de champion d'Allemagne en dix saisons sous les couleurs du Bayern lors de l'exercice fraîchement écoulé, Arjen Robben a officiellement annoncé sa retraite, à l'âge de 35 ans.

L'article continue ci-dessous

Arjen Robben, ou une légende qui tire sa révérence

En effet, alors qu'il avait longtemps laissé penser qu'il était ouvert à relever un dernier challenge, l'ancien joueur de Groningen, du Eindhoven, de , du et donc du Bayern a fait part de sa décision via un communiqué de presse ce jeudi après-midi.



"J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Comme tout le monde le sait, j'ai consciemment pris le temps de prendre une décision éclairée sur mon avenir après mon dernier match du Bayern Munich. Et j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel", a-t-il déclaré.

​

Autant dire que c'est un joueur de grande classe qui, quelques semaines après la retraite de son ancien coéquipier en équipe nationale des - avec laquelle il a honoré pas moins de 96 sélections - en la personne de Robin Van Persie, tire sa révérence. Réputé pour ses crochets dévastateurs et pour sa patte gauche particulièrement délicate, Arjen Robben avait notamment remporté la Ligue des Champions et disputé une finale de Coupe du Monde, en 2010, face à l' , après avoir éclaboussé la compétition se déroulant en de son talent.