OFFICIEL : Andriy Shevchenko nouvel entraîneur du Genoa

L'annonce officielle était attendue, elle est enfn arrivée : Andriy Shevchenko revient pour être l'un des grands protagonistes de la Serie A. L'ancienne star ukrainienne est le nouvel entraîneur du Genoa. Cela a été confirmé par le club rouge et bleu lui-même via un communiqué officiel publié en milieu d'après-midi ce dimanche.

"Le Genoa CFC annonce qu'Andriy Shevchenko a conclu un accord avec 777 Partners et qu'il dirigera les Grifone jusqu'au 30 juin 2024. En tant que footballeur, Shevchenko a remporté, entre autres, le Ballon d'Or en 2004 et la Ligue des Champions en 2003. Dans sa carrière d'entraîneur, il a conduit l'équipe nationale ukrainienne de juillet 2016 à une place historique parmi les huit meilleures équipes d'Europe à l'Euro 2020", a écrit le club de Serie A pour annoncer l'arrivée de son nouvel entraîneur vedette.

Une première expérience en club pour l'Ukrainien

"Le Genoa CFC et 777 Partners accueillent chaleureusement l'entraîneur Shevchenko et lui souhaitent un travail fructueux à la tête du plus ancien club d'Italie", précise ensuite le Genoa dans son communiqué. Shevchenko, qui succède à Ballardini, remercié, aura la tâche de relancer une équipe qui, avec seulement neuf points récoltés lors des douze premières journées de la saison, se trouve désormais dans la zone de relégation. C'est donc une mission sauvetage qui attend l'ancienne gloire de l'AC Milan.

Ce sera sa première expérience en tant qu'entraîneur en Italie, mais aussi sa première en tant qu'entraîneur d'une équipe de club. De 2016 au 1er août 2021, il a été l'entraîneur principal de l'Ukraine, une équipe qu'il a récemment menée en quart de finale de l'Euro 2020 et avec laquelle il a prouvé sa valeur en tant que tacticien.