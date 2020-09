Officiel - Allan rejoint Everton pour les trois prochaines saisons

Le milieu de terrain du Napoli s'est engagé pour trois ans chez les Toffees, où il évoluera sous les ordres de Carlo Ancelotti.

a annoncé la signature du milieu de terrain brésilien Allan en provenance de , qui s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec les Toffees. Un transfert qui s'élèverait à un montant de 25 millions d'euros.

Le joueur de 29 ans a exprimé son bonheur de rejoindre l' après cinq ans du côté du San Paolo sur le site officiel de son nouveau club. "C'est un vrai plaisir de signer pour Everton. Je suis immensément heureux d'être ici", a déclaré le Brésilien.

"J'espère, comme je l'ai fait tout au long de ma carrière, que je contribuerai par mes performances avec mes coéquipiers et que je ferai de grands matchs, de grandes performances et que je gagnerai des choses importantes.

"C'est un club qui a une riche histoire en , qui a une réelle ambition et puis il y a le professeur Ancelotti. Il a fait tout son possible pour m'amener ici. C'est la dimension du club et le nom de l'entraîneur qui font que vous ne réfléchissez pas à deux fois avant de venir à Everton."

💪 | That feeling when you sign for the Toffees! #BemVindoAllan pic.twitter.com/ktQKrqxWfx — Everton (@Everton) September 5, 2020

"Je crois qu'avec mon désir, je peux faire de très bonnes performances pour gagner les fans et j'espère gagner des choses aussi. Il y aura beaucoup de dévouement de ma part. J'ai reçu beaucoup de messages des fans d'Everton et cela m'a rendu vraiment heureux et confiant dans le travail que je peux faire ici."