Odegaard est "heureux" à la Real Sociedad

Le milieu norvégien, Martin Odegaard, a indiqué qu'il était très content de défendre les couleurs de la Real Sociedad.

Martin Odegaard vient d'affirmer qu'il est très heureux à la et souhaite rester pour la durée de son prêt de deux ans, plutôt que de retourner au .

L'international norvégien est en pleine forme cette saison et selon certaines informations, Madrid tenterait actuellement de ramener le milieu de terrain scandinave au Santiago Bernabeu dès cet été.

Odegaard a récemment participé à l'élimination de son club propriétaire de la Copa del Rey et il n'a fait que deux apparitions en équipe première pour Madrid depuis sa signature pour le club il y a cinq ans. Il profite actuellement de son troisième prêt hors de la capitale espagnole et se concentre sur l'objectif d'une place dans le Top 4 et une participation à la avec la Sociedad.

"Quand les gens me demandent si je serai ici pour jouer en Ligue des champions, je dis toujours que je suis très heureux ici et que le plan est de jouer pour la Real pendant deux ans", a déclaré le joueur de 21 ans à El Diairo Vasco.

La formation basque a signé une campagne nationale réussie jusqu'à présent cette saison, occupant actuellement le sixième rang du classement avec un match en moins par rapport aux cinq équipes qui la devancent, mais Odegaard sait à quel point la lutte pour une place en C1 est difficile. "Jouer contre les meilleures équipes du monde est quelque chose de formidable pour un joueur et c'est un rêve pour moi", a-t-il ajouté. "Cependant, il y a de très bonnes équipes dans le combat, comme , l'Atletico Madrid, Séville et Valence."