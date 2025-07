Nouvelle polémique sur la coupe de cheveux de Neymar

Santos FC vs Ceara

L'icône du football brésilien Neymar Jr. a fait sensation à l'entraînement de Santos

Si Neymar a attiré l'attention, c'est non seulement par sa présence sur le terrain, mais aussi après avoir dévoilé une nouvelle coiffure saisissante qui a fait le buzz parmi les fans sur Internet. En dehors du terrain, Neymar célèbre la naissance de son quatrième enfant, sa fille Mel, qui est venue au monde le 5 juillet.

Neymar arborait une série de tresses africaines serrées, tissées avec des accents argentés et des motifs complexes qui s'étendaient sur le dessus de son crâne et descendaient jusqu'à l'arrière de sa tête. Les tresses de Neymar étaient agrémentées d'une raie et de perles qui ajoutaient un éclat réfléchissant sous le soleil brésilien.

Neymar reste le joueur vedette de Santos

Avec l'arrivée de Mel, la famille de la star brésilienne compte désormais quatre membres. L'aîné de Neymar, son fils Davi Lucca, est né en 2011 de son ex-petite amie Carolina Dantas. Mavie, sa fille avec sa petite amie Bruna Biancardi, a désormais endossé le rôle de grande sœur, tandis que Neymar a également une autre fille, également prénommée Mavie, avec Amanda Kimberlly.

Bien que des blessures aient limité son temps de jeu, Neymar reste le joueur vedette de Santos. Il a déjà prolongé son contrat jusqu'à la fin de 2025, l'ancienne star du FC Barcelone ayant pour objectif de mener le club de son enfance vers un classement honorable. Le club occupe actuellement la 15e place avec seulement 11 points en 12 matchs.