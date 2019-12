Nouvelle banderole anti-Marcelo à Lyon

Une frange de supporters de Lyon s'est fendue d'une nouvelle bannière à contre Marcelo lors du match contre Rennes.

Pris en grippe par le groupe de supporters des Bad Gones, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais, Marcelo, avait réagi à une bannière le dépeignant comme un âne en faisaint des doigts d'honneur aux supporters après le nul contre Leipzig en .

Marcelo s'est excusé ce samedi pour ce geste, tout en s'en prenant aux Bad Gones dans un long message en Anglais publié sur son compte Instagram.

"Depuis l'année dernière, des membres des Bad Gones mènent une campagne contre moi et j'ai été menacé par un membre de ce groupe après le match de Ligue des Champions contre . Je ne suis pas le premier joueur à avoir un problème avec ce groupe. Je ne peux rester silencieux et me laisser traiter de la sorte. Je suis contre toute forme d'insulte et de racisme. Je m'excuse si ma réaction a blessé quelqu'un, après avoir vu cette banderole de mauvais goût contre moi qui était déjà là depuis quelques matchs, et juste après notre qualification en Ligue des Champions. Mais chacun à ses limites ", expliquait le Brésilien.

Le KVN brandit une banderole à l’encontre de Marcelo très vite arrachée par les stadiers @lequipe #OLSRFC pic.twitter.com/es0syySZge

— Bilel Ghazi (@BilelGhazi) December 15, 2019

Mais Marcelo a eu la mauvaise surprise de découvrir une nouvelle bannière insultante dans les tribunes ce dimanche lors d'OL-Rennes : "Marcelo, garde tes doigts pour ta femme" , pouvait-on lire avant que la banderole ne soit enlevée par les stadiers. Un message du KVN en référence aux doigts d'honneur du joueur en direction de la tribune lors du match face à Leipzig.