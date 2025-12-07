Nouveau scandale pour le père de Lamine Yamal !

Ferran Torres a inscrit un triplé, tandis que Yamal et Roony Bardghji ont également trouvé le chemin des filets. Les Catalans ont ainsi remporté un match à huit buts et porté leur avance sur le Real Madrid, deuxième, à quatre points.

Yamal était titulaire dans le onze de départ de Hansi Flick face au Betis, aux côtés de Marcus Rashford et Torres, tandis que le vétéran Robert Lewandowski était laissé au repos. Torres a volé la vedette aux visiteurs en inscrivant un triplé en première mi-temps, après l'ouverture du score par Antony, ancien joueur de Manchester United. La jeune recrue estivale Roony Bardghji a également marqué en première période, inscrivant son premier but en Liga. Le FC Barcelone menait alors 4-1 à la pause.

Aux alentours de l'heure de jeu, Barcelone a obtenu un penalty transformé par Yamal, qui a permis à son équipe d'aggraver le score. Diego Llorente et Cucho Hernandez ont inscrit deux buts en fin de match, mais les champions en titre ont finalement triomphé et empoché trois points précieux.

Si la performance du jeune joueur sur le terrain a été excellente, son père s'est attiré des ennuis après une altercation avec des supporters du Real Betis au stade. Selon le reportage de Yago de Vega sur Carrusel Deportivo, la situation dans les tribunes, où était assis le père de Yamal, a dégénéré après qu'il a délibérément provoqué les supporters locaux qui l'entouraient près de son siège.

Il aurait fait des gestes qui ont exaspéré les supporters locaux, lesquels sont devenus hostiles, provoquant des huées et des tensions. Un agent de sécurité du stade a dû intervenir et on l'a clairement vu s'approcher du père de Yamal pour lui demander de se calmer. Yago a cependant déclaré plus tard (via Caldena SER) : « Je viens de demander à un ami qui était sur place, et il m'a dit que pour le moment, le calme était revenu, mais qu'à un moment donné, il a même craint que cela ne dégénère. »