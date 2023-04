Nouveau record pour Kevin De Bruyne

Titulaire lors du déplacement de Manchester City à Southampton, Kevin De Bruyne a battu un nouveau record en Premier League en fin de mi-temps.

En attendant le déplacement piégeux d'Arsenal sur le terrain de Liverpool demain, Manchester City se déplaçait à Southampton avec la volonté de mettre la pression sur les Gunners en tête du classement. En cas de succès, les Skyblues pouvaient en effet revenir à 5 points des leaders londoniens. Et après une mi-temps d'échecs, c'est l'inévitable Kevin De Bruyne qui va montrer la voie juste avant la pause en offrant un nouveau caviar au tout aussi inévitable Erling Haaland. Une passe décisive qui permet au Belge de battre un nouveau record en Premier League.

Un record de plus pour Kevin De Bruyne

En permettant à son équipier norvégien d'inscrire son 29ème but de la saison en Premier League, Kevin De Bruyne a délivré son 100ème assist en Premier League. Déjà meilleur passeur de l'histoire du club depuis le 10 octobre lorsqu'il avait dépassé les 93 assists de David Silva, Kevin De Bruyne écrit en encore plus gros les lettres d'or de son passage chez les Skyblues en devenant le premier joueur du club à atteindre ce total.

De plus, le milieu de terrain a réussi cette performance en l'espace de 237 matchs seulement, soit un assist tous les deux matchs et demi en moyenne. Jamais ce total n'avait été atteint en aussi peu de temps dans l'histoire du championnat anglais puisque Cesc Fàbregas avait disputé 293 rencontres de Premier League lorsqu'il a délivré son 100ème assist. Ryan Giggs (367 matchs), Wayne Rooney (445) et Frank Lampard (559) complètent le top 5 de l'histoire du championnat anglais.