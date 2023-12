Nottingham Forest - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester United se déplace sur la pelouse de Nottingham Forest samedi à l’occasion de la 20e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League n’a pas fini de régaler ses fans lors de cette période de fêtes. Le championnat anglais aborde sa 20e journée samedi, 48 heures seulement après la fin du 19e épisode de la saison. Au programme des rencontres, un non moins alléchant Nottingham Forest – Manchester United.

Nottingham Forest – Man United, un duel qui s’annonce serré

La deuxième saison de suite des Reds en Premier League est à l’image de la première. Nottingham Forest ne semble assez fort pour affronter les exigences de l’élite anglaise. 16e à seulement du premier relégable, Forest (17pts) n’est pas à l’abri d’une relégation en fin de saison si la donne ne change pas. Ce qui est mal parti avec les trois revers concédés sur les cinq derniers matchs. Par contre, les Reds ont remporté, à la surprise générale, leur rencontre face à Newcastle lors de la précédente journée (1-3). Manchester United, étant à l’instar des Magpies, une équipe en plein doute actuellement, il pourrait aussi sourire à Nottingham Forest, qui a l’avantage de recevoir les Red Devils devant ses supporters.

Manchester United a obtenu une victoire au caractère contre Aston Villa lors de la dernière journée (2-0). Une victoire face à une équipe du top 3 qui n’efface les quatre précédents matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. En Premier League, seul Chelsea n’a pas pu résister aux Red Devils lors de leurs cinq dernières sorties, avant les Villans. Capable du meilleur comme du pire cette saison, une défaite de Manchester United contre Nottingham Forest ne serait pas une surprise. Mais cela risque d’être préjudiciable aux hommes d’Erik Ten Hag qui doivent enchaîner des victoires afin de revenir dans la course à l’Europe. Ce ne sera pas une mince affaire car comme Manchester United (7e, 31pts), Nottingham Forest est également en confiance.

Horaire et lieu du match

Nottingham Forest – Man United

20e journée de Premier League

Lieu : City Ground, Nottingham

A 18h30 française

Les compos probables du Nottingham Forest – Manchester United

Nottingham Forest : Turner – Williams, Boly, Murillo, Toffolo – Mangala, Danilo – Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi – Wood

Man United : Onana – Dalot, Varane, Evans, Reguilon – Mainoo, McTominay – Garnacho, Fernandes, Rashford – Hojlund

Sur quelle chaîne suivre le match Nottingham Forest – Man United

La rencontre entre Nottingham Forest et Manchester United sera à suivre ce samedi 30 décembre 2023 à partir de 18h30 sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.