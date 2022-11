Les notes du PSG face à Lorient : Neymar en chef d'orchestre, Danilo Pereira retour gagnant

Découvrez les notes attribuées par la rédaction de GOAL aux joueurs du PSG après leur victoire à Lorient (2-1).

Gianluigi Donnarumma : 5/10

Hormis un arrêt facile sur une frappe de Le Fée (8e), il ne peut rien sur l'égalisation de Moffi (1-1, 54e). L'Italien est tout proche d'encaisser un second but sur lequel il est battu mais est sauvé par sa transversale (57e). Un après-midi sans grand travail mais sans exploit non plus.

Achraf Hakimi : 5/10

Très juste dans son placement et ses percussions dans le premier acte, le Marocain a pesé sur le jeu offensif parisien en étant impliqué sur la seconde occasion d'Ekitike (31e) avant de lui offrir une balle de but (44e). Son début de seconde période a été plus compliquée : s'il n'est pas directement impliqué sur le premier but qui vient de son côté, il laisse filer Le Bris sur la seconde opportunité de Moffi (57e). Beaucoup d'efforts tout de même.

Sergio Ramos : 5/10

Ses anticipations sont à double tranchant. Soit elles permettent régulièrement à Paris de récupérer le ballon quand l'adversaire s'approche trop de la surface, soit elles offrent de l'espace dans le dos du défenseur. Face à Lorient, les deux scénarios se sont produits, notamment sur la frappe de Moffi qui trouve la transversale (57e). Un match solide dans l'ensemble.

Marquinhos : 5/10

Avant le but lorientais, le capitaine livre une prestation parfaite, coupant quelques ballons, intervenant avec justesse et ne donnant pas l'impression d'être dérangé par le retour d'une défense à trois qu'il apprécie pourtant moins. Mais il laisse filer Moi sur le but égalisateur (1-1, 57e).

Danilo Pereira : 7/10

Pour son retour après avoir été touché aux ischio-jambiers, le Portugais retrouvait la défense à trois et non le milieu de terrain. Et comme souvent depuis le début de saison, il a encore été très bon. Vigilant pour couper des centres dangereux (4e, 35e, 44e), il a livré un vrai duel face à Ouattara (60e) qu'il bat de la tête pour offrir le but de la victoire à Paris. Remplacé par Mukiele (85e).

Nuno Mendes : 5/10

Titulaire pour la première fois depuis sa blessure aux ischio-jambiers à Benfica, le Portugais a parfaitement démarré, délivrant une balle parfaite pour Ekitike (7e). Vigilant défensivement, il a bien été aidé par les retours de Neymar et de Verratti. Certainement moins en rythme, il a eu plus de déchets ensuite. Remplacé par Bernat (76e).

Marco Verratti : 6/10

Comme souvent une grosse activité et un gros travail à la perte de balle pour maintenir le bloc parisien haut. Il est d'ailleurs le Parisien qui a récupéré le plus de ballons dans le premier acte (6). A l'image de Vitinha, son début de seconde est plus compliqué mais il a su réagir et maintenir son activité.

Vitinha : 4/10

Beaucoup d'intensité pour récupérer des ballons en première période ce qui lui a certainement coûté pour percuter ensuite. Plus en difficulté sur ses appuis ensuite, il a eu du mal à défendre haut et à gagner des duels. Il perd notamment le ballon sur le but égalisateur. Remplacé par Renato Sanches (67e).

Neymar : 8/10

Régulateur et principal danger, le Brésilien a animé le match face à Lorient. Très discipliné pour venir aider ses milieux à défendre, il est aussi au pressing sur l'ouverture du score (9e) et délivre un corner magique sur la tête de Danilo Pereira (2-1, 81e), qui offre la victoire à Paris. Sans fioriture et avec quelques gestes techniques magnifiques.

Ekitike : 5/10

Ce fut compliqué dans le jeu combiné mais l'attaquant a plus existé que lors de ses précédentes sorties. Cela s'est traduit par des opportunités et des services pour ses partenaires. Il aurait pu idéalement lancer son match mais il en a été bien empêché par Mvogo (7e). Il a ensuite été bien servi par Neymar (31e) et Hakim (44e). Soutenu par ses partenaires, lors de son remplacement par Soler (76e). Alors qu'il aurait pu frapper, il offre tout de même une passe décisive pour Ney (1-0, 9e).

Kylian Mbappé : 4/10

Très certainement gêné par une pelouse qui ne favorise pas les premiers appuis, il a une activité moindre. La défense adverse lui a laissé peu d'espaces pour s'exprimer et à l'exception d'une frappe en angle fermé (33e) et d'une autre enveloppée (59e), il n'a pas eu l'influence habituelle. Remplacé par Sarabia (85e).

