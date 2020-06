Norwich - Manchester United (1-2 a.p.), MU se qualifie aux forceps

Man United a peiné pour battre Norwich en quarts de finale de la Cup. Les Red Devils n’ont forcé la décision qu’en prolongation.

a assuré ce samedi sa place dans le dernier carré de la Coupe d’ . Mais, que ce fut dur face aux Canaries. Moins fringants qu’en milieu de semaine face à Sheffield United, ils ont dû attendre les dernières minutes de prolongation pour assurer la qualification. Le défenseur Harry Maguire a délivré les siens à la 118e minute en convertissant un service du Français Anthony Martial.

Les Red Devils ont donc dû puiser dans leurs réserves pour assurer la victoire. Cependant, ils ont été dominateurs et la différence aurait pu être faite plus tôt avec un peu plus de réalisme. A la fin du temps règlementaire, Pogba a notamment manqué de scorer le deuxième but des siens alors qu’il venait tout juste d’entrer en jeu.

L'article continue ci-dessous

Norwich y a longtemps cru

Le score était alors d’un but partout. Odion Ighalo avait bien donné l’avantage aux siens d’une reprise au point de pénalty, mais cet avantage n’a pas duré trop longtemps (51e). D’une frappe déviée, Todd Cantwell avait relancé les Canaries (75e). Une égalisation qui n’était pas imméritée pour la bande à Farke, vu la combativité qu’ils ont affichée jusque-là.

Plus d'équipes

Norwich pouvait croire à l’exploit, mais pas à 10 contre 11. Et c’est bien la configuration dans laquelle les locaux se sont retrouvés à la 89e minute. Le Timm Klose a écopé d’un carton rouge direct pour un violent tacle sur un adversaire. Malheureusement pour Norwich, ces quarts de finale marquaient la fin du format des replays. Le match a duré une demi-heure de trop pour les Canaries.

Manchester United se qualifie donc pour les demi-finales de la Coupe d’Angleterre. C’est la 30e fois de leur histoire que les Red Devils signent cet accomplissement et aussi la troisième fois en cinq ans. Ils connaitront leur adversaire à la fin du week-end. , et sont encore tous en course dans cette épreuve.