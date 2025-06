L'Italie au bord de la crise ! Les Azzurri, décimés et sous tension, jouent déjà leur avenir au Mondial ce vendredi en Norvège face à Erling Haaland.

Le poids de l'histoire et la peur du vide. C'est avec les fantômes de deux Coupes du Monde consécutives manquées que l'Italie se déplace à Oslo ce vendredi soir (20h45) pour y défier la Norvège. Un premier match de qualification qui a déjà des allures de finale pour une Squadra Azzurra en proie au doute, face à une sélection norvégienne en pleine confiance et déjà confortablement installée en tête du groupe. Pour les Italiens, l'erreur est déjà interdite.

L'Italie : entre crise de nerfs et cascade d'absences

L'ambiance est loin d'être sereine au sein de la Nazionale. Outre un moral en berne après des résultats décevants, Luciano Spalletti doit faire face à une véritable hécatombe. Cinq joueurs ont dû déclarer forfait sur blessure, tandis que le défenseur vétéran Francesco Acerbi a refusé sa sélection, déclenchant une polémique avec son sélectionneur sur fond de "manque de respect". Dans ce climat tendu et avec une défense décimée, le jeune Diego Coppola (21 ans) pourrait être lancé dans le grand bain pour ses grands débuts. Seule lueur dans la grisaille, la bonne humeur affichée par le gardien parisien Gianluigi Donnarumma, qui tente de maintenir un discours positif.

La Norvège de Haaland sur une vague d'optimisme

Tout oppose les deux nations avant ce choc. Portée par sa génération dorée menée par le duo Erling Haaland - Martin Ødegaard, la Norvège a parfaitement lancé sa campagne avec deux victoires en deux matchs et caracole en tête du groupe avec six points d'avance sur l'Italie (qui compte deux matchs en moins). L'objectif est clair pour les Norvégiens : mettre fin à plus de deux décennies d'absence en tournoi majeur et enfoncer un concurrent direct qui n'a jamais semblé aussi fébrile.

Spalletti face à un "match-couperet" pour l'Italie

Pour Luciano Spalletti, la pression est immense. « C'est ce match qui peut nous emmener à la Coupe du monde », a-t-il martelé, conscient qu'une défaite compliquerait dangereusement la route vers l'Amérique du Nord et ferait resurgir "un fantôme que personne ne veut réveiller" : celui des barrages, cauchemar de toute l'Italie. Le sélectionneur cherche la bonne formule tactique, entre l'obligation de s'imposer et la peur de se déséquilibrer face à la puissance de feu norvégienne. Pour la Squadra Azzurra, ce déplacement en Norvège est déjà un véritable quitte ou double.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Norvège - Italie ?

📺 Chaînes TV & Streaming 🌍 Pays 📡 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France L’Équipe TV L’Équipe Live 🇳🇴 Norvège TV2 Direkte Norge — 🇮🇹 Italie RAI Uno RAI Play 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 1 — 🇵🇹 Portugal Sport TV 1 Sport TV Multiscreen 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1 BeIN Connect / TOD 🌍 Belgique / Allemagne DAZN DAZN 🌍 Balkans Arena Premium 2 —

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming de sports.

Horaire et lieu du match Norvège vs Italie

Le match de qualification pour la Coupe du Monde entre la Norvège et l'Italie se jouera au Stade Ullevaal à Oslo, en Norvège.

Il commencera à 20h45 le vendredi 6 juin, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Norvège

Le sélectionneur Ståle Solbakken dispose d’un groupe au complet pour affronter l’Italie, même si un déplacement en Estonie est déjà prévu lundi.

Le capitaine Martin Ødegaard, actuellement meilleur buteur des qualifications UEFA, s’est aussi illustré à la passe avec 4 offrandes sur les 9 buts norvégiens. De son côté, Erling Haaland continue d’affoler les compteurs : buteur lors des deux dernières rencontres, il affiche désormais un bilan impressionnant de 40 buts en 41 sélections.

Alexander Sørloth (Atlético Madrid) devrait accompagner Haaland en attaque, tandis que Sander Berge et Patrick Berg seront chargés de réguler le tempo au milieu.

Infos de l'équipe d'Italie

Luciano Spalletti doit composer avec plusieurs absences majeures. Le milieu de terrain de la Juventus, Manuel Locatelli, a déclaré forfait en raison d’une blessure à la cheville. Et en défense, la situation se complique. Francesco Acerbi (Inter) a refusé de revenir en sélection, évoquant un manque de respect de la part du sélectionneur.

À cela s’ajoutent les indisponibilités prolongées de Riccardo Calafiori, Alessandro Buongiorno et Matteo Gabbia. Ce dernier a été remplacé numériquement par Daniele Rugani.

Sur le plan offensif, Spalletti pourrait accorder une place de titulaire à Giacomo Raspadori et Moise Kean.

