Nkunku ouvre la porte à un retour au PSG

L’attaquant français Christopher Nkunku a laissé croire qu’il ne verrait pas d’un si mauvais œil un retour dans son club formateur.

Chrisotpher Nkunku fait partie des joueurs qui se sont plus illustrés en Europe durant la campagne 2021/2022. Impressionnant au niveau du rendement, l’international français a même été élu meilleur joueur de la Bundesliga.

Avec ses prestations, il a logiquement tapé dans l’œil de nombreux dirigeants. Son nom a circulé du côté de l’Angleterre dernièrement avec des intérêts prétendus de Man United et de Chelsea à son égard, mais un retour au PSG a aussi été évoqué.

Nkunku est un pur produit de l’équipe francilienne et il y a joué quatre ans en pro avant de filer au RB Leipzig (entre 2015 et 2019). A l’époque, il n’avait pas vraiment la confiance du staff technique, mais en cas de come-back au club, et avec l’expérience qu’il a accumulée, on peut imaginer que cela se passe autrement.

« Tout est possible dans le football »

Un retour du côté du Parc enchanterait-il l’intéressé. Ce dernier a confié à demi-mot que celui ne lui déplairait pas : « Je l'ai toujours dit : Paris c'est ma maison, mon club de cœur (…) Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football. »

Nkunku a poursuivi en indiquant qu’il ne se prenait pour l’instant pas trop la tête avec les questions relatives à son avenir. Le fait aussi que Leipzig fasse tout pour le garder ne le dérange pas plus que cela : « C'est flatteur d'avoir les plus grands clubs du monde qui s'intéressent à moi. Mais c'est aussi flatteur que Leipzig fasse tout pour me garder. Là, on est en juin, en sélection, et je suis focalisé sur ce rassemblement. »