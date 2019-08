Nîmes se redresse, Angers enchaine… Le résumé de la soirée en Ligue 1

Quatre rencontres de la 4e journée de Ligue 1 se sont tenues ce samedi. Elles ont été favorables aux équipes évoluant à domicile.

Quatre matches de la 4e levée de championnat se sont tenues samedi soir. Il ne faisait pas bon de se déplacer lors de cette soirée puisque les formations jouant à l’extérieur n’ont inscrit aucun but. . , Brest et Amiens ont même tous chuté respectivement à , Angers, Nîmes et .

Angers-Dijon : 2-0

Buts : Muzinga (50e csc), El Melali (71e)

Le SCO de Stéphane Moulin continue de séduire en ce début d’exercice 2019/20. Ce samedi, les Noir et Blanc ont récolté leur troisième succès en quatre parties, en venant à bout de Dijon. Contre des Bourguignons à la ramasse, ils n’ont cela dit pas eu trop de difficultés à glaner les points mis en jeu. Après un premier acte vierge de tout but, ils ont accéléré et poussé Muzinga à scorer contre son camp. Par la suite, l’Algérien El Melali a assuré le break, en conclusion d’un break qu’il a lui-même initié. Avec cette victoire, il y a deux équipes bretonnes sur le podium de la . Peu de monde l’auraient parié en début de saison.

Nantes-Montpellier : 1-0

But : A. Touré (84e)

Vainqueur de mardi dernier à domicile, le MHSC espérait enchainer lors de son déplacement à Nantes. Pari manqué. A court de jus, les Pailladins ont livré une prestation bien moins aboutie à La Beaujoire. Mais, même en étant moyens, ils auraient pu s’en sortir en assurant le nul. Ce point précieux leur a échappé en fin de match lorsqu’Abdoulaye Touré a fait trembler les filets à la suite d’un superbe enchainement à l’entrée de la surface. Une feinte sur un adversaire dans la surface, suivie d'une frappe enroulée à mi-hauteur. Une réalisation qui offre aux Canaris leur deuxième succès de la campagne.

Nîmes-Brest : 3-0

Buts : Ferhat (2e), Valls (33e), Denkey (93e)

Les Crocos n’ont obtenu aucune victoire lors de leur trois premières sorties de la saison. Une suite de résultats négatifs qui aurait pu les faire douter, mais ça n’a pas du tout été le cas. Les hommes de Blaquart sont restés sereins et fidèles à leurs principes. Et cela s’est vu ce samedi lors de la réception du . Devant leurs supporters, ils se sont parfaitement relancés. L’Algérien Zinédine Ferhat leur a donné l’avantage puis Theo Valls a assuré le break. Le meilleur a été laissé pour la fin avec un retourné du Togolais Ahouéké Denkey. À peine entré en jeu, ce dernier a parachevé la victoire de son équipe avec un geste venu d’ailleurs. 3-0, net et sans bavure. Cela valait presque le coup de patienter un mois pour souffler.

Toulouse-Amiens : 2-0

Buts : Makengo (50e), Koulouris (59e)

Le TFC cette saison, c’est du solide. Et l’équipe d’Alain Casanova l’a encore montré ce samedi en venant logiquement à bout d’Amiens. Dans son fief du Stadium, les Violets ont d’abord faire preuve de patience, avant de piquer et mettre à mal les Picards. L’ouverture du score est survenue à la 50e minute sur une merveille de but de Jean-Viktor Makengo. D’une frappe de l’extérieur de la surface, il a débloqué la situation en faveur des siens. A 1-0, tout est devenu plus facile pour les Violets et le Grec Koulouris a confirmé ses excellents débuts dans le championnat français en portant la marque à 2-0. Avec sept points pris en quatre matches, Toulouse peut peut-être revoir ses ambitions à la hausse et viser un peu plus que le maintien.