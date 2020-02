Nîmes - Marseille (2-3), Benedetto et l’OM rebondissent

En ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l’OM a pris le dessus sur Nîmes à l’extérieur (3-2). Une victoire qui porte l’empreinte de Dario Benedetto.

Dominé par la semaine dernière à domicile, l’OM a repris du poil de la bête ce vendredi lors d’un déplacement à Nîmes. Malgré une entame de match complètement manquée, les Phocéens ont su prendre les points mis en jeu. Dario Benedetto les a relancés en claquant un triplé. Son tout premier dans le championnat français.

L’ancien attaquant de Boca Juniors s’était réveillé il y a deux semaines lors de la victoire à , et il a donc confirmé en transformant en or tout ce qu’il a touché ou presque durant cette partie. La première réalisation, intervenue à la 10e minute suite à une superbe passe de Bouna Sarr, a été la plus importante puisqu’elle a évité aux Phocéens de douter suite au but précoce de Zinédine Ferhat.

Dix minutes avant la pause, l’Argentin a récidivé en cueillant un excellent service de Dimitri Payet avant de conclure d'un joli piqué sur Bernardoni. Ça faisait 2-1 et c’était plutôt flatteur à la pause pour les Phocéens vu ce qu’ils avaient proposé. Et les Gardois, eux, auraient mérité entrer aux vestiaires avec un score d’égalité.

Les Marseillais plus réalistes

En seconde période, les hommes de Blaquart ne se sont pas découragés et ont continué à aller de l’avant dans l’espoir d’arracher le deuxième but. Mais, ils se sont heurtés notamment à un excellent Steve Mandanda. Le « Fenomeno » a encore sorti le grand jeu sur sa ligne, avec plusieurs arrêts importants. Et, il a aussi vu Ripart manquer le cadre de peu à la 62e.

Nîmes a laissé passer sa chance, mais l’OM n’a pas raté la sienne quand il a fallu breaker et tuer tout suspense. A la 69e minute, le numéro 9 marseillais a parachevé son œuvre, en plaçant une reprise du gauche à bout portant de la surface suite à une déviation de…lui-même après un coup franc de Duje Caleta Car. L’OM tenait sa victoire et ne l’a pas lâchée. Le NO a bien réduit le score en fin de partie, par l’intermédiaire de Lucas Deaux, mais c’était trop tard pour espérer égaliser.