Niko Kovac na pas peur du défi monégasque

Niko Kovac, le nouveau coach de l'AS Monaco, s'est livré pour sa première conférence de presse avec le club princier.

Trois jours après son arrivée sur le Rocher, Niko Kovac s'est livré en conférence de presse. Et le technicien croate a immédiatement été sondé les dangers de sa nouvelle fonction, avec quatre coaches épuisés en moins de deux ans.

« Cela ne m’inquiète pas. Oleg et Paul m’ont dit qu’ils feront le nécessaire pour mettre à ma disposition une bonne équipe. Je les crois et c’est pour ça que je suis venu, Et je les remercie. Je remercie aussi Dimitri Rybolovlev. J’ai confiance en eux. Et je veux leur rendre cette confiance en atteignant les objectifs élevés qu’on a tenus », a estimé l'ancien coach du Bayern devant la presse.

Kovac a déjà pu diriger deux séances à la Turbie. « Des premiers contacts qui se sont bien passés et les premières séances ont été très positives, très intenses », a-t-il observé.

« En tant que coach, nous avons besoin d'un peu de temps. Mais, les cinq semaines vont nous aider pour bien préparer les objectifs qu'on s'est fixés. Avec le temps, on aura de plus en plus d’échanges qu'on aura avec Paul et Oleg et je suis sûr que cela nous aidera à rendre l'équipe meilleure ».



Kovac confie qu'il ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants de questions relatives au mercato.

« Ce n'est que mon 2e jour à l'AS . On a eu que deux entrainements et demain (mercredi, ndlr) on aura un match amical. Là, j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble et aussi du temps pour savoir quel genre de joueurs on aura besoin. Nous discuterons avec Oleg et Paul. Je pense qu'on fera quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore ».