C'est un véritable "quitte ou double", une finale pour un continent. Ce dimanche à Rabat, le Nigeria et la République Démocratique du Congo s'affrontent pour le dernier billet africain pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026. Un choc des titans entre un favori nigérian en pleine crise interne et des Léopards congolais portés par le rêve de toute une nation.

Le Nigeria, un colosse au bord de l'implosion

Sur le papier, le Nigeria est le grand favori, porté par son armada offensive et un Victor Osimhen en feu. Mais en coulisses, le chaos règne. Les Super Eagles ont abordé ce match décisif en pleine tempête, les joueurs ayant boycotté un entraînement pour protester contre des primes impayées depuis des années. Cette crise structurelle, ajoutée à l'absence du capitaine suspendu Wilfred Ndidi, fragilise un géant qui n'a plus le droit à l'erreur.

La RDC, la force tranquille des outsiders

En face, la RDC incarne tout l'inverse : la sérénité et la force collective. Tombeurs héroïques du Cameroun en demi-finale grâce à un but de leur capitaine Chancel Mbemba au bout du suspense, les Léopards sont en mission. L'entraîneur Sébastien Desabre a bâti une équipe disciplinée, solidaire et redoutable sur coups de pied arrêtés. Portés par l'espoir de retrouver la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974 (sous le nom de Zaïre), ils rêvent de faire tomber le favori.

Un duel pour un dernier espoir

Cette finale s'annonce indécise et tendue. La puissance de feu d'Osimhen parviendra-t-elle à percer le mur organisé par le vétéran Mbemba ? Le Nigeria saura-t-il surmonter ses démons internes ? Ou la RDC, galvanisée par son rêve historique, créera-t-elle l'exploit ? La réponse enverra une nation au paradis et l'autre dans une profonde remise en question.

Sur quelle chaine suivre le match Nigeria - RD Congo ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France L'Équipe Live Foot (streaming, abonnement requis)

Horaire et lieu du match Nigeria - RD Congo

La rencontre entre le Nigeria et le RD Congo se tiendra ce dimanche 16 novembre à partir de 20h00, heure française, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat (Maroc).

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Nigeria

Bonne nouvelle pour le Nigeria : malgré son deuxième avertissement de la campagne, Wilfred Ndidi a été autorisé par la CAF à jouer dimanche. Les cartons reçus en qualifications n’étant pas cumulés pour les barrages, seules les suspensions fermes s’appliquent. Un soulagement pour José Peseiro, qui peut ainsi compter sur l’un de ses cadres au milieu.

Pour le reste, le sélectionneur ne devrait apporter aucun changement majeur à l’équipe victorieuse du Gabon. En défense centrale, la pépite Benjamin Fredrick devrait être reconduite aux côtés de Calvin Bassey, même si Semi Ajayi, qui a purgé sa suspension, redevient une option crédible.

Devant, Terem Moffi et Victor Osimhen devraient être associés de nouveau. L'attaquant de Galatasaray, auteur d’un doublé lors du dernier match, poursuit sa course vers le record historique de Rashidi Yekini (37 buts), avec déjà 31 réalisations en sélection.

Sur les ailes, Chidera Ejuke pourrait grappiller davantage de minutes après son entrée décisive contre le Gabon, mais il reste à voir si sa performance suffira à reléguer Ademola Lookman sur le banc.

Infos sur l'équipe du RC Congo

La RD Congo aborde son prochain rendez-vous avec sérénité : aucun suspendu, aucun blessé supplémentaire n’est à signaler après la solide prestation livrée contre le Cameroun. Tout porte donc à croire que Sébastien Desabre reconduira le même onze, tant l’équilibre affiché lors du dernier match a convaincu.

Sur le plan défensif, Aaron Wan-Bissaka devrait conserver son rôle dans le couloir droit. Dans l’axe, la paire Chancel Mbemba – Axel Tuanzebe s’est montrée complémentaire et devrait de nouveau être alignée, avec Edo Kayembe chargé d’apporter densité et couverture devant la ligne arrière. Lionel Mpasi, sûr et appliqué, gardera logiquement les buts.

Devant, Cédric Bakambu reste l’option numéro un pour mener l’attaque congolaise. L’attaquant du Betis Séville est en grande forme et se rapproche d’un record historique : avec 20 buts en sélection, il n’est plus qu’à deux longueurs de Dieumerci Mbokani, meilleur buteur de l’histoire des Léopards.

Dans un contexte où la stabilité est un atout, Desabre semble compter sur la continuité pour maintenir l’élan de son équipe.

