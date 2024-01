Nigeria - Guinée Equatoriale : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Nigeria, l’un des grands favoris de la CAN, débute son tournoi par un duel contre la Guinée Equatoriale.

Après le match d’ouverture de la CAN, qui a vu la Cote d’Ivoire dominer le Guinée-Bissau, le Nigeria se mesure à la Guinée Equatoriale ce dimanche. Les Super Eagles partent favoris, mais la méfiance reste de mise.

Le Nigeria a un rang à défendre

Faisant partie des nations les plus titrées de l’Afrique, le Nigeria est nettement mieux armée que son adversaire du jour. Si la logique est respectée, Osimhen et consorts devraient sortir facilement victorieux de ce match. Mais voilà, cela reste un match de football. Et il convient de rappeler que les dernières sorties des Super Eagles n’ont pas été très rassurantes. Face aux équipes qui leur sont inférieures sur le papier, les Nigérians ont du mal à se faire respecter depuis quelques temps.

La Guinée Equatoriale ne sera pas à prendre à la légère. Lors de la dernière CAN, elle a réussi à s’offrir le scalp de l’Algérie. Elle joue donc sans complexe et fera tout pour réussir un autre dans cette compétition continentale.

Le Nigeria a perdu Victor Boniface sur blessure juste avant le tournoi. Son remplaçant, Terem Moffi, n’a pas encore reçu le feu vert de son club pour rallier la Cote d’Ivoire. En dépit de ces contrariées, cette sélection possède l’une des meilleures forces de frappe de l’épreuve. Elle fera tout pour la faire valoir lors de cette sortie dominicale.

Horaire et lieu du match

Nigeria – Guinée Equatoriale

1e journée de la CAN, Groupe A

Dimanche 14 janvier, à 15h

Stade Alassane Ouattara (Abidjan) – Cote d’Ivoire

Les compos probables de Nigeria – Guinée Equatoriale

Nigeria : Uzoho; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Chukwueze, Iwobi, Onyeka, Simon; Moffi, Osimhen.

Guinée Equatoriale : Owono; Akapo, Anieboh, Orozco, Ndong; Ganet, Bikoro; Miranda, Machin, Salvador; Nsue.

Sur quelle chaine suivre le match Nigeria - Guinée Equatoriale ?

La rencontre entre le Nigeria et la Guinée Equatoriale sera à suivre ce dimanche à partir de 15h sur la Chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIn Connect ou MyCanal.