Nigeria - Angola : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Qualifiées pour les 1/4 de finale de la CAN 2023, le Nigéria et l’Angola sont au duel pour une place en demies. Toutes les dernières infos ici.

Après trois jours de pause après la fin des huitièmes de finale, la Coupe d’Afrique des Nations fait son grand retour, ce vendredi 2 février, avec les matchs des quarts de finale. En effet, le Nigéria et l’Angola donneront le coup d’envoi de cette étape de la compétition au Stade Félix Houphouët Boigny.

L’Angola pour écrire encore plus l’histoire

Triple vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le Nigéria vise un quatrième titre en la matière. En effet, les hommes du technicien portugais, José Vítor dos Santos Peseiro, donnent rendez-vous aux Palancas Negras en quarts de finale pour composter le billet pour le dernier carré. Après une bonne phase de groupes (deux victoires et un match nul), les Super Eagles ont réussi à se débarrasser des Lions Indomptables du Cameroun (2-0) en huitièmes de finale. Demi-finaliste en 2019 en Egypte, le Nigéria veut faire mieux cette année en Côte d’Ivoire.

De son côté, l’Angola vient pour écrire sa propre histoire en Coupe d’Afrique des Nations. Surprise du groupe D, l’équipe d’Angola a terminé leader de sa poule avec 7 points devant le Burkina Faso (4 points), la Mauritanie (3 points) et l’Algérie (2 points). En huitièmes de finale, les hommes de Pedro Gonçalves ont été trop forts pour la Namibie en s’imposant sur le score sans appel de 3-0. Pour avoir atteint les quarts de finale à deux reprises de leur histoire en CAN (2008 et 2010), les Palancas Negras viennent pour écrire l’histoire en se qualifiant pour la première fois à une demi-finale. Le Nigéria est prévenu.

Horaire et lieu du match

1/4 de finale Coupe d’Afrique des Nations

Lieu : Stade Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire)

A 18h française

Les compos probables du match Nigéria - Angola

Nigéria : Nwabali – Ajayi, Troost-Ekong, Bassey – Aina, Iwobi, Onyeka, Sanusi – Lookman, Simon – Osimhen

Angola : António - Afonso, Gaspar, Buatu, To Carneiro - Fredy, Show, Estrela - Gilberto, Mabululu, Gelson Dala

Sur quelle chaîne suivre le match Nigéria – Angola

La rencontre entre le Nigéria et l’Angola sera à suivre ce vendredi 2 février 2024 à partir de 18 heures sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN CONNECT.