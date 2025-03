Niger - Maroc : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Maroc vise une 4e victoire en 4 matchs face au Niger de Badou Zaki pour consolider sa première place dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Trois matchs, trois victoires, dix buts marqués, un seul encaissé : le Maroc réalise pour l’instant un parcours sans faute dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce vendredi, les Lions de l’Atlas visent un quatrième succès de rang face au Niger, dans une rencontre à la symbolique particulière.

Retrouvailles émouvantes entre le Maroc et Badou Zaki

Ce duel sera marqué par le retour sur le devant de la scène d’un homme très respecté au royaume : Badou Zaki. L’ancien Ballon d’Or africain et ex-sélectionneur du Maroc, finaliste de la CAN 2004, dirige désormais le Niger. Lors de sa prise de fonction, il avait exprimé le souhait de ne jamais affronter son pays de cœur… Mais le hasard en a décidé autrement. À la veille du match, Zaki a demandé à ses joueurs de rester concentrés, interdisant selfies et familiarités, pour aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux.

AFP

Sur le plan sportif, le Niger a montré un visage intéressant dans ces qualifications. Avec six points, les Menas occupent la deuxième place du groupe E. Mais malgré ce bon départ, leur dynamique reste fragile : aucune victoire lors de leurs quatre dernières sorties, et un historique défavorable face au Maroc (quatre défaites en quatre confrontations, aucun but marqué).

Le Maroc "se déplace" à Oujda

Officiellement, le Maroc est en déplacement. Mais la rencontre se jouera à Oujda, sur le sol marocain, en raison de l’indisponibilité de stades homologués au Niger. Un contexte qui avantage forcément les hommes de Walid Regragui, invaincus lors de leurs dix derniers matchs et auteurs d’un impressionnant 7-0 face au Lesotho en juin dernier.

AFP

Avec une génération bien équilibrée entre anciens cadres (Hakimi, Mazraoui, Amrabat) et jeunes talents prometteurs, les Lions se montrent dominateurs. Hamza Igamane, la petite curiosité offensive venue des Rangers, pourrait être l’une des surprises du match.

Objectif double : Mondial et CAN à domicile

Au-delà de la qualification pour le Mondial, ce rassemblement de mars doit aussi permettre de préparer la Coupe d’Afrique des Nations, que le Maroc organisera à partir de décembre prochain. Un succès ce vendredi permettrait de faire un pas supplémentaire vers les États-Unis et d’aborder dans les meilleures conditions le choc à venir contre la Tanzanie.

Horaire et lieu du match

Compétition 5e journée des éliminatoires de la Zone Afrique - Groupe E Date Vendredi 21 mai 2025 Heure 22h30 (heure française) Stade Honneur Stadium (Oujda) Match Niger - Maroc

Les compos probables du match Niger - Maroc

Niger : Tanja; Garba, Katakore, Sako, Alhassane; Hainikoye, Mohamed, Badamassi, Amoustapha; Sosah.

Maroc: Bono; Mazraoui, Aguerd, Harkass, Hakimi; Amrabat, Ounahi; Saibari, Ben Seghir, Diaz; En-Nesyri.

Sur quelle chaine suivre la rencontre entre le Niger et le Maroc ?

La rencontre entre le Niger et le Maroc, prévue ce vendredi 21 mars à partir de 22h30, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. Au niveau local au Maroc c'est Arriyadiya qui détient les droits. Le chaine allemande Sportidigital Fussball retransmet aussi le match. Idem pour le Sportklub 4 croate. Enfin, ESPN 1 aux Pays-Bas propose aussi la diffusion de cette empoignade. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine saoudienne SSC Sports ou sur Shahid. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN. Enfin, si vous êtes hors territoire français et hors MENA, il vous sera aussi possible de visionner le match sur FIFA+. Ou alors, contournez la géolocalisation via un VPN.