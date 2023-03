Niger - Algérie : Chaine TV, streaming, compos probables et avant-match

Victorieuse dans la douleur du Niger jeudi dernier, l’Algérie vise un succès plus convaincant contre le même adversaire, ce lundi à Radès.

Ce lundi, l’Algérie a la possibilité de faire un grand pas vers la phase finale de la CAN 2024 prévue en Côte d’Ivoire. Pour cela, les Fennecs doivent assurer le plein de points contre le Niger. Un adversaire qu’ils viennent de battre à domicile sur le plus petit des écarts.

Belmadi a dépassé les 50 matches avec l’Algérie

Jeudi dernier, à Baraki, Mahrez et consorts ont en effet peiné pour se défaire de la bande à Cavalli (2-1). Mais, l’essentiel a été fait et le sélectionneur Djamel Belmadi a judicieusement souligné au coup de sifflet final qu’il n’y a plus de petites équipes en Afrique. Son équipe a eu le mérite de l’emporter, et poursuivre aussi son sans-faute dans ses éliminatoires.

Un autre succès dans ses qualifications serait très bénéfique aux Verts puisque cela leur permettrait de commencer à préparer dès maintenant le tournoi continental de l’année prochaine. En outre, une victoire serait symbolique dans la mesure où Belamdi honore sa 51e présence sur le banc de la sélection. « Cette série, ce sont les joueurs qui l’ont réussi. Pas moi », a déclaré avec beaucoup d’humilité l’intéressé lors de la conférence de presse d’avant-match.

Outre l’enjeu lié à la qualification, cette rencontre sera aussi importante pour voir à l’œuvre les nouveaux joyaux de cette sélection algérienne. Les Bouanani, Chaibi et Ait-Nouri sont attendus pour confirmer après le bon visage montré à domicile. Le Nantais Hadjam devrait aussi avoir sa chance cette fois-ci. L’Algérie et bel et bien entrée dans une nouvelle ère et tous ses fans croisent maintenant les doigts pour que celle-ci soit plus fructueuse que la précédente.

Quelle est la chaîne de télévision qui diffuse le match, et comment pouvez-vous le regarder en direct en ligne ? GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Niger - Algérie : Lieu et horaire du match

Match : Niger - Algérie Date: 27 mars 2023 Coup d'envoi : 18h française Lieu : Stade Olympiques de Radès (Tunisie)

Sur quelle chaine et quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Niger ?

En France, c'est le diffuseur officiel BeIn Sports qui retransmettra le match sur l'une de ses chances (BeIn Sports 2). Et, vous pourrez aussi regarder le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect.

Pays Chaine TV Streaming France BeIn Sports 2 BeIn Connect Algérie Programme National, TV6 IPTV MENA BeIn Sports 4

Les compositions probables pour Niger - Algérie

L'Algérie ne va pas pouvoir compter sur le meilleur buteur de son histoire, Islam Slimani. Le joueur d'Anderlecht est arrivé à Alger pour constater sa blessure et il a été libéré au profit de son club. Les Verts sont aussi privés de Youcef Atal, tandis qu'Adam Ounas a été laissé à Lille car il vient tout juste de reprendre la compétition.

Niger : Djibo; Yakubu, Doudou, Diabate, Katkore, Alhassane; Wonkoye, Moumouni, Magid, Adebayor; Sosah

Algérie : Mandrea - Bensebaini, Touba, Hadjam - Bennacer, Bentaleb, Léris, Ait-Nouri - Mahrez, Chaibi, Bounedjah.

